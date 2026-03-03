[현장라인업] '역사상 첫 16강' 강원 필승 각오, 'J리그 2위' 나상호의 마치다 잡는다...선발 명단 발표

|
[춘천=스포츠조선 김대식 기자]구단 역사상 첫 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE) 16강에 나서는 강원FC의 선발 명단이 공개됐다.
객관적인 전력에서는 마치다가 앞서는 게 사실이다. 마치다는 ACLE 조별리그를 1위로 통과했다. 그에 반해 강원은 8위에 그치며 16강 막차를 탔다. 마치다는 2026시즌 일본 J리그1에서도 4경기 무패를 달리면서 리그 2위에 올라있다. 강원은 시즌 개막 후 2무 1패로 아직 승리가 없다.
하지만 공은 둥근 법. 강원은 조별리그에서 당한 1대3 패배를 교훈삼아 1차전에서 승리를 거두겠다는 각오로 뭉쳤다. 정 감독은 사전 기자회견에서 "객관적인 전력 차는 분명 존재한다고 생각한다. 리그 스테이지에서 한 차례 맞붙었던 경험이 있다. 서로의 장단점을 알고 있는 만큼 잘 분석해 준비하겠다. 내일 홈경기에서 반드시 좋은 결과를 만든 뒤 원정으로 떠나겠다.선수들과 하나로 뭉쳐 좋은 경기 펼치겠다"고 말했다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com