리뉴어스(주) 컨소시엄, FC안양 연간회원권 구매 후 지역 사회에 기부

[스포츠조선 이현석 기자]리뉴어스(주) 컨소시엄이 FC안양 연간회원권을 구매한 뒤 지역의 사회복지시설과 청소년 쉼터 등을 위해 활용해달라며 기부해 지역 사회에 따뜻한 온정을 전했다.
지난 3일 안양시청 접견실에서 FC안양 최대호 구단주, 이우형 단장,
리뉴어스㈜ 컨소시엄 김정택 대표이사 등이 한자리에 모인 가운데 회원권 구매 및 기부식이 진행되었다. 기부된 연간회원권은 FC안양을 통해 안양시 사회복지시설, 청소년 쉼터 등 도움이 필요한 이들에게 전달될 예정이다.
이날 리뉴어스㈜ 컨소시엄은 2000만원 상당의 FC안양의 연간회원권을 구매해 취약계층에 기부했다. 리뉴어스㈜ 컨소시엄은 하·폐수처리시설, 하수재이용시설, 자원회수설 등 국내 최대 규모의 환경기초시설 운영관리 업체들로 구성된 연합체다. 리뉴어스㈜, ㈜넥스트워터, ㈜이산, ㈜누리로 이루어진 컨소시엄의 이번 구매 및 기부식은 2020년부터 매년 지속해 온 기부활동이다.
이번 기부는 리뉴어스㈜ 컨소시엄이 FC안양 연간회원권을 구매한 뒤, 이를 지역 내 사회복지시설과 청소년 쉼터 등 도움이 필요한 이웃들을 위해 활용해달라는 뜻과 함께 전달한 것으로, 스포츠를 통한 나눔 문화 확산에 의미를 더했다. 지난 2020년부터 꾸준히 FC안양과 함께 기부활동을 이어오며 지역 사회와 상생하는 나눔을 실천해오고 있다.
FC안양 최대호 구단주는 "2020년부터 변함없이 따뜻한 나눔을 실천해주고 계신 리뉴어스㈜ 컨소시엄에 진심으로 감사드린다"며 "전달해주신 뜻에 따라 연간회원권이 꼭 필요한 곳에 잘 활용될 수 있도록 하겠다"고 전했다.
리뉴어스㈜ 컨소시엄 김정택 대표이사는 "FC안양을 응원하는 마음과 함께 지역 사회에 작은 보탬이 되고자 하는 뜻을 담아 기부를 이어오고 있다. 앞으로도 지역과 함께하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다"이라고 밝혔다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com