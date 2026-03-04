'오타니 나비효과' 손흥민 LAFC행 결정적 이유. 현지매체 "야구 오타니, 축구 SON. LA 스포츠의 양대 산맥"

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] LA 다저스 마케팅 핵심 중 하나는 '오타니 효과'다.
LAFC 역시 '오타니 모델'을 적용했다. 그 주인공은 손흥민이었다.
LAFC는 토트넘과 결별한 손흥민에게 이적료 약 2100만 달러 안팎, 총액 약 2600만 달러(약 380억원)의 이적료를 지불했다. 메이저리그 사커 역대 최고액이다.
LA 다저스가 오타니를, 인터 마이애미가 리오넬 메시를 데려오면서 거대한 마케팅 효과를 노렸던 부분과 흡사하다.
축구전문매체 스카이 스포츠는 4일(한국시각) 'LA 다저스의 스타 오타니 쇼헤이가 LA 내의 일본인들에게 엄청난 마케팅 효과를 불러일으켰다. 손흥민이 2025년 토트넘에서 LA FC로 이적한 것은 미국 내 가장 큰 한국 사회에 엄청난 반향을 일으켰다'며 '2026년 북중미월드컵에서 LA는 핵심 거점 역할을 한다. LA 스타디움에서 미국 대표팀 조별 예선과 주요 경기들이 열리고, 한국 대표팀 예선 첫 경기 역시 열릴 공산이 높다'고 했다.
이 매체는 '메이저리그에서 오타니를 활용한 부분은 일종의 로드맵이 됐다. LA 다저스 구단주 중 일부는 LAFC 구단주이기도 하다. 손흥민을 영입하면서 LAFC들이 새로운 팬층을 끌어들이고 국제적인 팀으로 만드는 기회를 어떻게 활용했는지 보여줬다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com