손흥민 대통곡, 1티어 매체 '오피셜' 공식발표..."토트넘이 몰락한 밤", "너무 유해한 환경" 강등 걱정하는 팬들 목소리 '집중 조명'

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 7일(한국시각) '강등 위협이 커지는 가운데 토트넘 팬들이 느끼는 심정'이라며 토트넘 팬들의 이야기를 조명했다.
토트넘은 6일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 크리스털 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 1대3으로 패했다. 이번 패배로 토트넘은 강등권과의 격차가 더 좁혀졌다.
AFP연합뉴스
올 시즌 토트넘은 위기의 연속이다. 직전 시즌 엔제 포스테코글루 감독과 유로파리그 우승 트로피를 들었으나, 리그에서의 부진을 이유로 감독 교체를 결정했다. 2025년 여름 토트넘을 새롭게 맡은 감독은 토마스 프랭크, 브렌트포드에서의 저력이 돋보였던 인물이었다. 하지만 프랭크는 토트넘에 녹아들지 못했다. 리그에서 극심한 부진을 거듭했고, 팀은 강등권 직전까지 추락했다. 결국 토트넘은 한 시즌을 버티지 못하고 프랭크와 이별했다.
새롭게 부임한 감독은 이고르 투도르였다. 유럽 무대 잔뼈가 굵은 감독과 단기 계약을 체결해 위기를 탈출하겠다는 계획이었다. 하지만 이마저도 실패 위기다. 투도르 체제에서 토트넘은 연패를 거듭하며 여전히 강등권과의 격차를 벌리지 못하고 있다. 경질 여론까지 고개를 들었다.
이를 지켜보는 토트넘 팬들의 마음은 더욱 타들어간다. 디애슬레틱은 '토트넘 홋스퍼는 목요일 저녁 홈에서 크리스탈 팰리스에게 패배하면서 강등 위기에 놓였다. 수개월간 이어진 형편없는 경기력으로 팬들은 실망감에 휩싸였고 최악의 상황을 우려하고 있다. 우리는 팰리스전을 관람한 팬들의 분위기를 알아보기 위해 인터뷰를 진행했다'고 전했다.
로이터연합뉴스
한 팬은 "어젯밤은 토트넘이 죽은 밤 같았다. 처음에는 관중들이 팀을 응원하려는 것 같았고 분위기도 꽤 좋았다. 경기는 마치 빙산에 부딪힌 순간 같았다. 판더펜이 배를 버리고 도망쳤고, 랑하는 팀이 눈앞에서 무너지는 것을 보았다. 이번 시즌은 물론 이 경기조차 살아남을 수 있을 거라는 희망이 완전히 사라져 버렸다"며 "구단주들은 매년 우리를 버려왔다. 어젯밤은 토트넘이 몰락한 밤처럼 느껴졌다"고 했다.
또 한 명의 팬은 경기장을 일찍 떠난 팬이었다. 그는 "우리 팀이 경기를 뒤집을 가능성이 없어 보였고, 분위기가 너무 험악했기 때문"이라며 "아이들을 데려가지 않았다. 분위기가 너무 안 좋을 것 같아서 그런 환경에 아이들을 노출시키고 싶지 않았다. 팬들이 느끼는 좌절감은 고함과 외침으로만 표출되는 것 같다. 얼굴은 온통 화난 표정이고, 욕설도 난무한다. 아이들이 갈 곳이 못 된다"라고 지적하기도 했다.
토트넘을 향한 팬들의 기대치도 바닥을 찍고 있다. 손흥민이 떠난 첫 시즌, 강등을 걱정해야 하는 위기 속에서 팬들마저 기대를 접고 있는 토트넘의 상황이 어떤 결과로 마무리될지도 귀추가 주목된다.