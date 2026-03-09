[오피셜]"역시 韓 축구 캡틴 SON, 새 역사 창조" 손흥민 풀 타임, LA FC 창단 첫 MLS 개막 3연승→공식 5연승 '환호'

LA FC는 8일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 2026년 메이저 리그 사커(MLS) 3라운드 홈 경기에서에서 1대0으로 이겼다. 후반 10분 나온 다비드 마르티네스의 골이 결승점이 됐다. 이로써 LA FC는 창단 이후 처음으로 MLS 개막 3연승을 거뒀다. 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1, 2차전을 포함하면 올 시즌 공식전 5연승이다. LA FC는 구단 공식 채널을 통해 '구단이 모든 대회에서 3연승, 5연승하며 MLS 시즌을 시작한 것은 이번이 처음'이라고 발표했다.
댈러스는 손흥민에게 의미가 깊은 팀이다. 손흥민은 지난해 8월 LA FC에 입단한 뒤 댈러스를 상대로 오른발 프리킥으로 MLS 데뷔골을 터트렸다. 손흥민은 이날도 드니 부앙가, 마르티네스와 함께 LA FC의 공격을 이끌었다. 손흥민은 이날까지 올 시즌 팀이 치른 5경기에 모두 선발로 나섰다.
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
손흥민은 전반 10분 상대 공을 가로챈 부앙가의 패스를 이어받으려다 골키퍼와 경합하며 넘어졌다. 하지만 오히려 시뮬레이션으로 경고를 받았다.
양 팀은 팽팽한 대결을 이어갔다. 전반 23분 손흥민에게서 공을 건네받은 부앙가가 골 지역 왼쪽에서 오른발로 슈팅한 공은 골키퍼에게 막혔다. 전반 44분 LA FC의 역습 상황에서 손흥민이 골 지역 왼쪽으로 빠져들어 가 왼발로 슈팅했다. 그러나 이 역시 골키퍼 선방에 걸렸다.
'0'의 균형은 후반 10분 깨졌다. 스테픈 유스타키오의 패스를 받은 마르티네스가 페널티아크 오른쪽에서 왼발 중거리 슛으로 득점을 완성했다. LA FC는 후반 25분 마르티네스의 패스에 이은 부앙가의 문전 오른발 슈팅이 골키퍼 정면으로 향해 아쉬움을 남겼다. 댈러스는 교체 카드를 활용하며 골을 노렸다. LA FC는 골키퍼 위고 요리스의 선방 등을 묶어 승리를 지켜냈다.
한편, 손흥민은 올 시즌 MLS 3경기에서 '세컨더리 어시스트'(득점으로 이어진 마지막 패스의 직전 단계 패스) 하나를 포함한 3도움을 기록했다. CONCACAF 챔피언스컵 2경기에서 1골-3도움을 더해 총 1골-6도움을 기록했다.