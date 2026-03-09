일본 섹시 여자 국대도 참을 수 없는 '아시아 GOAT' 손흥민 팬서비스...'홈구장 공유' BMO 스타디움 직접 방문

LA FC는 8일 낮 12시(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 FC 댈러스와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 정규 시즌 3라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. LA FC는 개막 후 5연승을 질주했다. 손흥민은 선발로 나왔지만 존재감이 적었다.
경기 후 손흥민을 기다리고 있는 선수는 일본 여자 국가대표인 엔도 준이었다. 엔도는 어릴 적부터 일본 최고의 유망주로 떠오른 선수였다. 2016년 국제축구연맹(FIFA) 여자 17세 이하(U-17) 월드컵에서 일본의 준우승을 이끌었다. 2년 뒤에는 여자 U-20 월드컵에서 일본에 우승을 선물했다. 대회에서 뛰어난 활약을 펼쳤다. 엔도는 1년 뒤에 일본 여자 국가대표팀에 승선했다. 지금까지도 국가대표팀에 꾸준히 발탁돼 A매치 44경기를 뛰었다.
사진=엔도 SNS
2018년부터는 도쿄 베르디 벨레자에서 뛰면서 프로 생활을 시작했다. 벨레자에서 2019년 아시아축구연맹 여자 클럽 챔피언십에서 우승하면서 트로피를 추가했다. 도쿄와 일본 국가대표팀에서 꾸준히 좋은 활약을 보인 엔도는 2021년 새롭게 창단한 엔젤 시티FC와 계약하면서 미국 진출에 성공했다. 엔도는 엔젤 시티에서 꾸준한 활약을 인정받아 2027년까지 계약을 체결한 상태다. 엔도는 평소 개인 SNS에 자신의 몸매와 패션 감각을 자랑하는 것으로도 유명하다.
엔젤 시티는 손흥민이 뛰고 있는 LA FC처럼 LA를 연고로 하는 여성팀이다. 또한 두 구단은 홈구장이 BMO 스타디움으로 같다. 두 팀이 나눠서 홈구장을 이용한다. 엔도는 아시아 최고 슈퍼스타인 손흥민과 기념촬영을 하기 위해 경기날이 아닌데도 BMO 스타디움을 찾은 것으로 보인다.
사진=BMO 스타디움
한일전 당일이 아니고서야, 일본 팬들도 손흥민을 싫어할 이유가 없다. 손흥민이 토트넘에서 전성기를 보내면서 아시아 축구에 대한 이미지를 확실하게 높여놨기 때문이다. 덕분에 일본 선수들도 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 많이 진출을 시도하고 있다.
한편 이날 손흥민은 댈러스를 상대로 경기장에서는 고전했다. 전반 10분 손흥민에게 결정적인 찬스가 나왔지만 마무리하지 못했다. 골키퍼와 접촉 후 넘어진 손흥민이지만 주심은 손흥민에게 경고를 꺼냈다. 페널티킥을 얻어내기 위해서 할리우드 액션을 했다는 판정이었다. 손흥민도 항의하지 않았다.
전반 종료 직전 좋은 찬스에서 유효 슈팅을 기록했지만 골키퍼에 막혔다. 후반 33분 드니 부앙가에게 만들어준 좋은 찬스도 골키퍼 선방에 무산됐다. 번뜩였던 두 장면을 제외하고는 존재감이 별로 없었다. LA FC가 승리하긴 했지만 경기 내용을 보면 패배했어도 이상하지 않았던 경기였다. 팬들은 손흥민의 필드골이 터지길 기대하고 있다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com