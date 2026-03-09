"중동전쟁이 뭐길래" 축구계 애도 물결…전직 축구선수, 이란이 쏜 미사일에 안타까운 사망

기사입력 2026-03-09 18:31


"중동전쟁이 뭐길래" 축구계 애도 물결…전직 축구선수, 이란이 쏜 미사일…
SNS

"중동전쟁이 뭐길래" 축구계 애도 물결…전직 축구선수, 이란이 쏜 미사일…
쿠웨이트축구협회 SNS

"중동전쟁이 뭐길래" 축구계 애도 물결…전직 축구선수, 이란이 쏜 미사일…
자료사진. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]쿠웨이트 프로선수 출신 파하드 알 마즈마드가 군 복무 중 향년 33세로 순직했다고 쿠웨이트 내무부가 밝혔다.

8일(현지시각) 쿠웨이트 내무부와 중동 매체 보도에 따르면, 쿠웨이트 국경수비대 소소속이던 알 마즈마드 소령은 압둘라 에마드 알 샤라 중령과 알 무틀라에서 "국가 안보 임무 수행을 하던 중" 이란군이 쏜 미사일 파현에 맞아 목숨을 잃었다.

이번 사건은 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 이후 이란이 반격에 나서며 걸프 지역에 군사적 긴장감이 고조된 시점에 발생했다. 양측의 충돌이 9일째 이어지면서 이란 인근에 있는 쿠웨이트 등 중동 국가에도 영향을 미치고 있다. 쿠웨이트 내무부는 깊은 애도와 함께 '안보 요원들이 국가를 수호하고 안보와 안정을 유지하기 위해 용기와 헌신으로 임무를 계속 수행하고 있다'라고 성명을 통해 밝혔다.
"중동전쟁이 뭐길래" 축구계 애도 물결…전직 축구선수, 이란이 쏜 미사일…
알 카다시아 SNS
알 마즈마드는 알 카다시아, 카즈마, 알 살미야 등에서 활약한 프로 축구선수 출신으로, 지난해 군 복무에 전념하기 위해 현역 은퇴를 선언했다.

알 살미야 구단은 "클럽 회장, 이사회 구성원, 모든 관계자는 알 마즈마드 소령과 알 샤라 중령의 순교에 깊은 슬픔과 애도를 표한다. 그들의 유가족과 쿠웨이트 국민 여러분께 진심으로 애도를 표한다. 둘은 국가를 위해 헌신하다 순교했다"라고 밝혔다.

알 아라비, 알 카드시아, 쿠웨이트축구협회도 애도의 뜻을 표했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

2.

'건물주' 진짜 건물주 하정우, 종로-송파 건물 매물 이유 "안 좋은 부동산 시장..손절하기 위해"

3.

'시나위 보컬' 김바다, 대마 흡입 현행범 체포…"혐의 모두 인정"

4.

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

5.

'성추행 불기소' 한지상, 성균관대 강단서 결국 퇴출…학생 반발에 강사 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

충격! '韓 WBC 8강' 마지막 기회인데 'LG 집안싸움' 터진다…'바람 앞 등불' 대표팀→호주의 벽은 높다

2.

'13일 양키스전→18일 WBC 결승 등판' 이래도 되나? 급부상한 스쿠벌 新사용법, "차분히 다시 얘기하자"는 DET 감독

3.

손아섭 2루타&홈런 장타쇼 무력시위…'캠프 끝' 한화 대전 청백전, 그래도 1군이 웃었다

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

망했다! "수준이하 경기력" 손흥민 왜 보냈나, "토트넘 강등당할 예정" AI 충격 예측 등장...남은 9경기 "승리 가능성 없어" 분석

스포츠 많이본뉴스
1.

충격! '韓 WBC 8강' 마지막 기회인데 'LG 집안싸움' 터진다…'바람 앞 등불' 대표팀→호주의 벽은 높다

2.

'13일 양키스전→18일 WBC 결승 등판' 이래도 되나? 급부상한 스쿠벌 新사용법, "차분히 다시 얘기하자"는 DET 감독

3.

손아섭 2루타&홈런 장타쇼 무력시위…'캠프 끝' 한화 대전 청백전, 그래도 1군이 웃었다

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

망했다! "수준이하 경기력" 손흥민 왜 보냈나, "토트넘 강등당할 예정" AI 충격 예측 등장...남은 9경기 "승리 가능성 없어" 분석

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.