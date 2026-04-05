'6연승 도전' 수원, 일류첸코-페신-브루노 실바 '외국인 트리오' 선봉![현장 라인업]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 6연승 선봉장으로 외국인 트리오를 내세웠다.

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수원은 5일 수원월드컵경기장에서 충북청주와 '하나은행 K리그2 2026' 6라운드를 치른다. 수원은 개막 후 파죽의 5연승을 달리고 있다. 전날 부산 아이파크(승점 16)가 승리하며 선두 자리를 내줬지만, 구단 창단 후 최고의 흐름이다. 5경기에서 9골을 넣고 1골 밖에 내주지 않았다.

반면 충북청주는 5경기에서 아직 승리가 없다. 3무2패로 15위에 머물러 있다. 하지만 최근 경기에서는 강팀을 상대로 어느정도 좋은 경기력을 보이며 점차 살아나는 모습이다.

이정효 수원 감독은 4-3-3 카드를 꺼냈다. 외국인 트리오를 스리톱으로 기용했다. 브루노 실바-일류첸코-페신이 전방에 선다. 허리진에는 고승범-김민우-박현빈이 나선다. 포백은 박대원-홍정호-송주훈-이건희 카드를 내세웠다. 김준홍이 골문을 지킨다. 김지현, 헤이스, 강현묵 김성주 정호연 등이 벤치에 앉는다.

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충북청주는 4-4-2로 맞선다. 가르시아와 이종언이 투톱으로 나선다. 민지훈-김선민-허승찬-홍석준이 허리진을 꾸렸다. 박건우-조윤성-조주영-이강한이 포백을 이뤘다. 골키퍼 장갑은 조성훈이 꼈다. 송창석 서재원 이라클리, 웰치 등이 조커로 대기한다.

수원=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com