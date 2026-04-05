"개막전처럼 다시 "...5연승 도전하는 김기동 감독의 마음가짐 "좋은 분위기에서 준비했다"[현장인터뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]김기동 FC서울 감독은 A매치 기간을 지나며 다시 개막전처럼 마음을 다잡고 준비에 돌입했다.

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FC서울은 5일 안양종합운동장에서 열리는 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드 경기를 앞두고 있다.

올 시즌 첫 연고지 더비다. 지난 시즌 만날 때마다 드라마를 썼던, 두 팀이다. 개막 미디어데이부터 신경전이 대단했던 두 팀의 2025년 맞대결은 완벽한 백중지세였다. 1승1무1패, 4골 4실점을 주고받았다. 서울이 홈에서 1승1패, 안양은 홈에서 1무를 기록했다.팬들의 열기 만큼이나 많은 볼거리를 자랑했다.

지난 시즌에도 두 팀의 첫 맞대결은 온도가 달랐다. 흔들렸던 서울과 기대 이상이었던 안양, 올 시즌도 상반된 분위기에서 첫 맞대결이 성사됐다. 서울은 구단 역사상 첫 개막 4연승을 달렸다. 김기동 감독 3년차, 완연히 상승 궤도에 올랐다. 연승 기간 활약들이 골고루 나오며 우승 후보로서의 도약을 예고했다. 안양은 기대 이상의 경기력에도 결과를 챙기지 못했다. 마테우스를 중심으로 한 공격과 토마스가 자리한 수비 모두 상대에게 위협적이었지만, 직전 2경기 결승골 헌납과 퇴장 변수가 터지며 시즌 첫 연패를 기록했다.

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김기동 감독은 "고베전부터 어웨이만 계속 돌다가 홈에서 크게 이겼다. 쉬고 싶은 마음과 이어가고 싶은 마음이 반반이었다. 선수들에게 개막전 같이 다시 준비하고 가야한다고 했다. 좋은 분위기에서 잘 준비했다"고 했다.

이날 경기를 앞두고는 안양의 공격 패턴에 집중해 준비했다. 김 감독은 "안양이 때려놓고 떨어지는 부분에 있어서 압박해서 공격하는 패턴, 수비에서 빠르게 역습 나가는 패턴이 상당히 좋다. 그런 부분에서 선수들과 공유하고 인지를 시켜줬다"고 했다.

이날도 서울은 야잔과 로스가 센터백 듀오를 구성한다. 김 감독은 "(야잔이) 올 시즌 컨디션이 많이 떨어져 있었다. 훈련을 하면서도 그랬다. 지금 올라오고 있다"며 "야잔과 로스의 조화가 잘 이뤄졌다. 로스가 영리하다. 느린 것처럼 보이지만, 스피드가 (김)주성이보다 빠르다"고 칭찬했다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com