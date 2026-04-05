이정효의 수원, 연승행진 마감...'엄청난 에너지' 충북청주와 0-0 무승부 '2위 유지'[현장 리뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성의 연승 행진이 마감됐다.

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수원은 5일 수원월드컵경기장에서 열린 충북청주와의 '하나은행 K리그2 2026' 6라운드에서 0대0으로 비겼다. 개막 후 5연승을 달리던 수원은 첫 무승부를 기록했다. 5경기 연속 무실점을 이어간 것에 만족해야 했다. 수원(9골)은 승점 16으로 다득점에 뒤져 부산(14골)에 이어 2위에 자리했다. 충북청주는 선전을 펼치며 적지서 귀중한 승점 1을 더했다.

이정효 수원 감독은 4-3-3 카드를 꺼냈다. 외국인 트리오를 스리톱으로 기용했다. 브루노 실바-일류첸코-페신이 전방에 섰다. 허리진에는 고승범-김민우-박현빈이 나섰다. 포백은 박대원-홍정호-송주훈-이건희가 꾸렸다. 김준홍이 골문을 지켰다. 김지현, 헤이스, 강현묵 김성주 정호연 등이 벤치에 앉았다.

루이 퀸타 충북청주 감독은 4-4-2로 맞선다. 가르시아와 이종언이 투톱에 포진했다. 민지훈-김선민-허승찬-홍석준이 허리진을 꾸렸다. 박건우-조윤성-조주영-이강한이 포백을 이뤘다. 골키퍼 장갑은 조성훈이 꼈다. 송창석 서재원 이라클리, 웰치 등이 조커로 대기했다.

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전반은 충북청주의 흐름이었다. 충북청주는 강한 압박과 빠른 역습으로 수원을 괴롭혔다. 수원도 좌우 측면을 활용해 충북청주를 흔들었지만, 결정적인 기회를 만들지 못했다. 전반 8분 수원이 먼저 슈팅을 때렸다. 일류첸코가 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했지만, 골대를 넘어갔다.

1분 뒤 충북청주가 결정적인 기회를 잡았다. 수원의 빌드업 미스를 가로챘다. 허승찬이 아크 정면에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 김준홍 골키퍼가 잘 막아냈다. 24분에는 충북청주가 역습에 나섰다. 빠른 전진 패스가 민지훈에게 연결됐다. 오른발 슈팅으로 연결했지만, 떴다.

수원이 28분 전반 들어 가장 좋은 찬스를 만들었다. 브루노 실바가 왼쪽에서 오른쪽에 노마크로 서 있던 페신에게 연결했다. 페신이 돌파하며 박스 안까지 파고들었고, 왼발 아웃프런트로 컷백을 시도했다. 고승범이 뛰어들며 슈팅으로 연결했지만, 골키퍼가 선방했다. 이어진 찬스에서도 육탄방어로 막아냈다.

29분 브루노 실바가 오른발 중거리 슈팅을 시도했지만, 조성훈 골키퍼가 잘 막아냈다. 이후 양팀은 일진일퇴의 공방을 이어갔고, 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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후반 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 후반 4분 충북청주가 좋은 기회를 맞이 했다. 높은 위치에서 볼을 뺏어낸 후 가르시아가 아크 정면에서 수비 한 명을 제친 후 오른발 슈팅을 때렸다. 김준홍이 잘 막아냈다. 7분에는 가르시아가 왼쪽을 파고들며 오른발 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 넘어갔다.

10분 수원이 3명을 한꺼번에 바꿨다. 일류첸코, 페신, 박대원을 빼고 이준재, 헤이스, 김지현을 넣었다. 15분 충북청주가 코너킥에서 가르시아가 볼을 머리에 맞췄지만, 골키퍼 정면으로 향했다. 21분 수원의 이건희가 오른쪽에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸지만, 연결되지 않았다.

27분 충북청주가 역습에 나섰다. 홍석준이 오른쪽을 돌파하며 내준 볼을 가르시아가 마무리했지만, 육탄방어에 막혔다. 이어진 찬스에서도 가르시아가 왼발 슈팅을 시도했지만, 홍정호의 태클에 걸렸다. 충북청주가 가르시아의 속도와 돌파를 앞세워 계속 기회를 만들어냈다. 하지만 수원 수비가 몸을 날려 막아냈다.

30분 수원이 브루노 실바와 박현빈 대신 김지성과 정호연을 투입하는 승부수를 띄웠다. 수원이 32분 좋은 기회를 놓쳤다. 고승범이 왼쪽에서 올린 오른발 코너킥이 골키퍼를 넘어 김민우의 머리에 맞았지만, 오른쪽 골포스트를 빗나갔다.

34분 충북청주가 두 장의 교체카드를 꺼냈다. 민지훈 이종언을 빼고 정진우 서재원을 넣었다. 충북청주는 추가시간 이라클리와 송창석을 투입하며 시간을 보냈고, 결국 경기는 0대0으로 마무리됐다.

수원=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com