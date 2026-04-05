개막 5연승은 불발, 그럼에도 5경기 무패 질주! 서울-안양, 올 시즌 첫 맞대결 1-1 무승부[K리그1 현장리뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 첫 연고지 더비, FC안양과 FC서울은 치열한 접전 끝에 승점 1점을 나눠가졌다.

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안양과 서울은 5일 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드 경기에서 1대1로 비겼다.

서울은 이번 무승부로 올 시즌 처음으로 승점 3점 획득에 실패했다. 다만 1위 자리는 여전히 지켰다. 안양은 3연패 위기에서 서울과 무승부를 거두며 흐름을 끊어내는 데 성공했다.

올 시즌 첫 연고지 더비였다. 지난 시즌 만날 때마다 드라마를 썼던, 두 팀이다. 개막 미디어데이부터 신경전이 대단했던 두 팀의 2025년 맞대결은 완벽한 백중지세였다. 1승1무1패, 4골 4실점을 주고받았다. 서울이 홈에서 1승1패, 안양은 홈에서 1무를 기록했다.팬들의 열기 만큼이나 많은 볼거리를 자랑했다. 올 시즌도 절대 물러설 수 없는 승부를 예고했다.

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올 시즌은 상반된 분위기에서 첫 맞대결이 성사됐다. 서울은 구단 역사상 첫 개막 4연승을 달렸다. 5연승의 길목에서 안양을 마주했다. 김기동 감독 3년차, 완연히 상승 궤도에 오른 경기력이 돋보였다. 연승 기간 활약들이 골고루 나오며 우승 후보로서의 도약을 예고했다. 반면 안양은 기대 이상의 경기력에도 결과를 챙기지 못했다. 마테우스를 중심으로 한 공격과 토마스가 자리한 수비 모두 상대에게 위협적이었지만, 직전 2경기 결승골 헌납과 퇴장 변수가 터지며 시즌 첫 연패를 기록했다. 반전을 위해선 홈에서 서울을 잡아야 했다.

유병훈 안양 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 최건주 김운 마테우스, 중원은 한가람 김정현이 구성했다. 윙백은 강지훈과 김동진, 스리백은 토마스 권경원 이태희가 구축했다. 골키퍼 장갑은 김정훈이 꼈다.

김기동 서울 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 후이즈와 클리말라, 중원은 정승원 이승모 바베츠 송민규가 구성했다. 수비진은 최준 야잔 로스 김진수가 자리했다. 골문은 구성윤이 지켰다.

첨예하게 대립한 두 팀, 좀처럼 위협적인 공격 기회가 나오기 어려울 정도로 중원과 서로의 박스 근처에서 열띤 경합과 견제가 이뤄졌다. 서울이 공을 잡고 분위기를 주도했지만, 안양도 박스 근처에서 상대에게 좋은 기회를 내주지 않기 위해 분전했다.

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안양이 좋은 기회를 놓쳤다. 전반 25분 서울 박스 정면 혼전 상황에서 마테우스의 패스를 받은 이태희가 박스 안에서 시도한 슈팅이 골문 위로 향하고 말았다. 서울도 밀리지 않았다. 전반 33분 역습 상황에서 송민규의 크로스가 문전으로 날카롭게 올라갔으나, 토마스가 몸을 날려 차단했다.

서울이 선제골을 터트리며 전반 막판 리드를 잡았다. 전반 45분 김정현의 클리어링 시도가 박스 안으로 향했고, 이를 바운드된 공을 클리말라는 감각적인 슈팅으로 마무리했다. 공은 그대로 골문 상단을 찌르며 김정훈이 막지 못했다. 뛰어난 외국인 톱 자원의 위력을 실감할 수 있는 득점 장면이었다. 전반은 서울의 1-0 리드로 마무리됐다.

후반에도 두 팀의 공세는 이어졌다. 안양이 좋은 기회를 놓쳤다. 후반 22분 역습 상황에서 최전방으로 찌른 패스를 박스 안에서 김운이 마무리하고자 했으나, 구성윤이 먼저 나와 공을 잡았다. 후반 25분에는 페널티박스 정면에서 아일톤의 기습적인 중거리 슛이 골키퍼 정면으로 향했다.

서울 골문을 두드리던 안양이 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 33분 코너킥 상황에서 마테우스의 크로스를 문전에서 기다리던 아일톤이 침착하게 헤더로 마무리했다. 구성윤이 몸을 날렸으나, 역부족이었다.

격차를 좁힌 안양은 경기를 뒤집기 위해 분전했다. 후반 42분 역습 상황에서 아일톤이 직접 돌파를 시도해 박스 안으로 들어갔지만, 크로스가 수비의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 공격에서도 날카로운 패스가 수비 사이로 파고들며 토마스가 득점 기회를 잡았으나, 구성윤의 선방에 막혔다. 후반 추가시간 7분 아일톤의 패스를 받은 박정훈이 박스 우측에서 시도한 슈팅은 골대를 때렸다.

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com