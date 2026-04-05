수원의 연승 막아낸 루이 퀸타 충북청주 감독 "강팀 상대로 최고의 퍼포먼스 보였다"[현장 기자회견]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"강팀을 상대로 최고의 퍼포먼스를 보였다."

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루이 퀸타 충북청주 감독의 미소였다. 충북청주가 수원 삼성의 연승을 막아냈다. 충북청주는 5일 수원월드컵경기장에서 열린 수원과의 '하나은행 K리그2 2026' 6라운드에서 0대0으로 비겼다. 충북청주는 선전을 펼치며 적지서 귀중한 승점 1을 더했다.

퀸타 감독은 경기 후 기자회견에서 "두 팀 모두 이기려고 했지만, 끝까지 잘 맞서 싸웠다"고 했다. 충북청주는 5전승을 달리던 수원을 맞아 좋은 경기를 펼쳤다. 퀸타 감독은 "매경기마다 상대방 보다는 우리 축구, 준비한 것을 보여주자고 강조한다"며 "수원이라는 강팀, 개개인으로 강한 팀을 상대로 선수들이 보여줄 수 있는 최고의 퍼포먼스를 보여서 만족한다. 수원 골키퍼가 좋은 경기를 펼쳐 축하한다는 말을 하고 싶다"고 했다.

충북청주는 올 시즌 들어 첫 무실점 경기를 했다. 퀸타 감독은 "리그 시작하고 6번의 경기를 하면서 처음으로 무실점을 했다. 오늘은 득점하지 못했다. 발전하는 과정이다. 팀, 선수로 발전해서 목표치까지 갈 수 있도록 하겠다"고 했다.

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교체를 아낀 부분에 대해서는 "경기를 하면서 교체가 필요없다는 생각이 들었다. 끌고 가다가 변화를 줄 타이밍에서 교체를 하는 편이다. 경기 흐름에 따라서 바뀌는 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com