[오피셜]'멀티골' 무고사, K리그1 6라운드 '최고의 별'...K리그2 MVP는 충남아산의 김종민

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[스포츠조선 박찬준 기자]'파검의 피니셔' 무고사(인천)가 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드 MVP로 선정됐다.

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무고사는 5일 인천축구전용경기장에서 열린 김천 상무와의 경기에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 견인했다. 무고사는 전반 10분 이명주가 건네준 볼을 감각적인 슈팅으로 연결해 골키퍼의 키를 넘기는 선제골을 성공시켰다. 이어 전반 종료 직전 페널티킥으로 추가골을 기록했다.

K리그1 6라운드 베스트 매치 역시 인천과 김천의 경기다. K리그1 6라운드 베스트 팀은 강원이다. 강원은 4일 강릉하이원아레나에서 열린 광주와의 경기에서 강투지, 모재현, 이유현이 나란히 득점포를 가동하며 3대0 대승을 거뒀다. 강원은 이날 승리로 시즌 첫 승을 기록했다.

K리그1 6라운드 베스트11 공격수 부문에는 무고사를 비롯해 이승우(전북) 최병찬(강원)이 선정됐다. 미드필드에는 조르지(포항) 이명주(인천) 이유현 모재현(이상 강원)이 이름을 올렸다. 세레스틴(제주), 강투지(강원), 조위제(전북)가 최고의 수비수로, 송범근(전북)이 최고의 골키퍼로 선정됐다.

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한편, K리그2 6라운드 MVP는 충남아산의 공격수 김종민이 차지했다. 김종민은 5일 안산와스타디움에서 열린 안산과의 경기에서 1대0으로 뒤지고 있던 상황에 교체 투입되어 멀티골을 기록했다. 김종민은 후반 32분 김혜성이 연결한 공을 가슴으로 받아 강력한 논스톱 슈팅으로 동점골을 뽑아냈고, 후반 종료 직전 혼전 상황에서 수비를 따돌린 뒤 침착한 왼발 슈팅으로 쐐기골을 터뜨리며 팀의 3대1 역전승을 완성했다.

K리그2 6라운드 베스트 매치는 5일(일) 대구iM뱅크파크에서 열린 대구와 김포의 경기다. 양 팀은 총 6골이 터지는 난타전을 선보였다. 전반 10분 김포 디자우마의 헤더 선제골을 시작으로, 전반 23분 대구 김강산의 동점골이 터졌다. 후반 들어 대구 세라핌과 김포 루이스가 한 골씩 주고받으며 2대2 상황이 이어졌고, 후반 34분 대구 에드가의 헤더골로 대구가 3대2 리드를 잡는 듯 했다. 하지만 후반 종료 직전 김포 루이스가 환상적인 논스톱 발리슛으로 골망을 흔들며 치열한 공방전 끝에 경기는 3대3 무승부로 마무리됐다.

K리그2 6라운드 베스트 팀은 서울 이랜드다. 서울 이랜드는 4일 목동종합운동장에서 열린 수원FC와의 경기에서 이주혁, 오스마르, 박재용의 골에 힘입어 3대0 완승을 거두며 시즌 첫 연승을 기록했다.

K리그2 6라운드 베스트11은 김종민을 비롯해 최희원 신송훈(이상 충남아산), 르본(전남), 크리스찬(부산), 이준상 정승용(이상 성남) 이준석(파주) 박창환 오인표 김오규(이상 이랜드)가 선정됐다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com