[오피셜]'이란 탈출 성공' 국대 출신 이기제, 태국 방콕 유나이티드 공식 입단-등번호 23번…"검증된 기량+경험 갖춰" 기대감

출처=방콕 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 국가대표 풀백 이기제가 태국 1부 클럽 방콕 유나이티드에 전격 입단했다.<스포츠조선 3월30일 단독보도>

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방콕은 13일 공식 SNS를 통해 '구단은 감바 오사카(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 동부 지구 결승전을 앞두고 전력 강화를 위해 한국 국가대표 출신 레프트백 이기재 영입에 합의했다. 이기제는 방콕의 왼쪽 윙 포지션을 강화할 것으로 기대된다'라고 발표했다. 등번호는 23번을 배정받았다.

방콕은 '이기제는 K리그 울산 HD에서 56경기, 수원 삼성에서 212경기에 출전해 17골 37도움을 기록하는 등 풍부한 경험을 쌓았다. 일본 시미즈 S-펄스, 호주 뉴캐슬 제츠에서도 활약했다. 국가대표팀에서 아시안컵과 월드컵 예선에서 A매치 14경기에 출전했다. 국제무대에서 검증된 기량과 경험을 갖추고 있다'라고 소개했다.

출처=방콕 유나이티드 SNS

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이어 '이기제는 방콕에 합류하기 전인 지난 1월, 이란 리그의 메스 라프산잔으로 이적해 5경기 풀타임 출전했다. 그러나 이란의 소요 사태로 리그가 무기한 중단되면서 안전상의 이유로 귀국을 결정했고, 최종적으로 방콕에 합류하게 됐다'라고 밝혔다.

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이기제는 이르면 15일 태국 방콕의 라자망갈라 스타디움에서 열리는 감바 오사카와의 ACL2 준결승 2차전을 통해 데뷔할 전망이다. 방콕은 지난 8월 준결승 1차전 원정경기에서 1대0 승리하며 결승 진출에 유리한 고지를 점했다.

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태국 사정에 정통한 관계자에 따르면, 이기제는 라프산잔과 계약을 해지한 후 오는 6월 말까지 3개월 동안 단기간 뛰는 조건으로 방콕 유니폼을 입었다. 여름 이적시장을 통해 K리그 혹은 타리그에 다시 도전할 수 있다. 최근 K리그 리턴설도 돌았지만, 이적이 성사되진 않았다. K리그 겨울 이적시장은 지난달 27일 문을 닫았다.

지난 2월 28일 이란 클럽 메스 라프산잔 SNS에 올라온 이기제 훈련 사진.

방콕은 과거 K리그 클럽 수원FC에서 뛴 인도네시아 국가대표 레프트백 아르한(방콕)이 부상을 당한 후 이기제 영입에 나섰다.

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방콕-감바전 승자는 서부 지구 준결승전 승자와내달 16일 결승에서 우승을 다툰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com