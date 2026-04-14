"말컹이 돌아왔다" '2위' 울산, '1위' 서울과 제대로 만났다…안방 불패 신화 이어갈까, 선두 경쟁 대혈투

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 말컹/ 승리 세레머니/ 기념 사진/ photo by Jaehoon Jung

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 단체/ 승리 세레머니/ 기념 사진/ photo by Jaehoon Jung

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[스포츠조선 김성원 기자]'2위' 울산 HD가 '선두' FC서울을 안방으로 불러들인다.

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울산은 15일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 서울과 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 순연경기를 치른다. 이 경기는 당초 지난달 7일 열릴 예정이었다. 서울의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 인해 연기됐다.

제대로 만났다. 서울은 K리그1에선 유일한 무패 팀이다. 5승1무(승점 16)로 1위에 올라있다. 바로 밑이 승점 13점(4승1무1패)의 울산이다. 울산 입장에선 승점 3점 이상의 의미 있는 경기다. 이번에 승점 3점을 손에 넣어야 후순위들의 추격을 뿌리치고 서울과 2강 구도를 형성할 수 있다.

울산은 서울을 상대로 지난 시즌 1무2패로 열세였다. 하지만 홈에선 강했다. 울산은 2017년 4월 16일 1대1 무승부 이후 13경기 연속 무패(9승4무)를 달리고 있다. 가장 최근 홈에서 서울에 패한 건 2016년 4월 24일(1대2 패)가 마지막이다.

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울산에 안방불패와 연이 있는 선수가 있다. 울산 유스 출신으로 현재 부주장을 맡고 있는 센터백 정승현이다. 정승현은 이번 시즌 리그 6경기에 출전해 1골을 기록 중이다. 주장인 김영권이 부재중인 가운데 안정적으로 수비 리딩을 하고 있다.

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정승현은 10년 전인 2016년 4월 24일 홈에서 열린 서울과 일전에서 후반 13분 김치곤 대신 교체 투입돼 그라운드를 밟았다. 당시 1대2로 쓰라린 패배를 맛봤지만, 2017년 4월 16일 선발로 나서 풀타임 활약하며 1대1 무승부에 기여, 울산의 서울전 홈 무패 행진의 초석을 다졌다.

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 말컹 득점/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Jung

또 하나 눈여겨볼 대목은 울산 최후방의 스승 김용대 골키퍼 코치다. 김용대 코치는 2016시즌부터 2018시즌까지 울산에서 활약하다가 은퇴를 했다. 지난 시즌 골키퍼 코치로 울산에 돌아와 현재 조현우 문정인 최주호 류성민을 지도하고 있다. 2017년 4월 16일 서울과 1대1 무승부 당시 김용대 골키퍼가 울산 골문을 지켰다.

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조현우가 선배 김용대의 바통(울산의 서울전 홈 무패)을 이어받고 있다. 조현우는 이번 시즌 리그 6경기에서 5실점, 클린시트 2회로 여전히 뒷문을 꽁꽁 걸어 잠그고 있다. 지난 11일 인천 유나이티드 원정(2대1 승)에서 상대 유효슈팅 6개 중에 5개를 막으며 울산의 승리를 뒷받침했다.

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울산은 서울전을 앞두고 천군만마를 얻었다. 해결사 말컹이 화려한 복귀 신고를 했다. 지난 11일 인천 원정에서 후반 38분 야고를 대신해 교체 투입, 1대1로 맞선 후반 추가시간 이규성의 크로스를 문전에서 헤딩골로 연결해 승리를 이끌었다.

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 말컹 득점/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Jung

지난 2월 18일 상하이 포트전(0대0 무) 이후 공식 출전 기록이 없었던 말컹은 '50일 만에 15kg을 감량'하며, 의지를 불태웠다. 김현석 감독의 철저한 관리와 믿음 속에 체중 감량과 자신감 회복에 성공, 킬러 본능을 되찾으며 지난해 8월 16일 수원FC전 이후 239일 만에 득점포를 가동했다. 서울전에서 2경기 연속골에 도전한다.

말컹은 "조금이나마 능력을 보여드릴 순간(인천전)이 있어 행복했다. 믿음을 주신 감독님께 감사드린다. 앞으로 얼마의 출전 시간을 부여 받든지 팬들의 마음을 사로잡을 만한 모습을 보여드리겠다"라고 다짐했다.

말컹의 동반자이자 선의의 경쟁자인 야고(5골)도 인천전에서 이동경(1골 3도움)의 도움을 골로 연결했다. 이번 시즌 야고가 터지면 울산은 늘 승전고를 울렸다. 말컹, 야고, 이동경이 준비된 울산은 서울전에서도 그 공식을 이어갈 준비를 마쳤다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com