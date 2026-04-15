'안타깝다' 韓 여자 축구, '10명 싸운' 캐나다에 1-3 패…FIFA 시리즈 2연패

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[스포츠조선 윤진만 기자]신상우호가 세계의 높은 벽을 다시 실감하며 FIFA 시리즈 2연패를 기록했다.

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대한민국 여자 축구대표팀(FIFA 랭킹 19위)은 15일(한국시각) 브라질 쿠이아바의 아레나 펜타날에서 열린 캐나다(랭킹 9위)와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) 시리즈 2차전에서 1대3으로 패했다.

지난 12일 브라질(랭킹 7위)에 1대5로 패한 대한민국은 2경기에서 도합 8골을 헌납하며 2연패 늪에 빠졌다.

신상우 감독은 손화연(강진스완스), 박수정(AC밀란) 이금민(버밍엄시티) 강채림(몬트리올로즈)으로 공격진을 구성했다. 정민영(오타와래피드) 김신지(레인저스)가 중원에 섰고, 추효주(오타와래피드) 노진영(문경상무) 이민화(화천KSPO) 김진희(경주한수원)가 포백을 맡았다. 골문은 우서빈(서울시청)이 지켰다.

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대표팀은 전반 23분 선제골을 내줬다. 캐나다의 에블린 비앙이 우리 박스 안에서 슈팅해 골망을 갈랐다.

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곧바로 '대형 호재'가 발생했다. 손화연의 돌파를 저지하던 캐나다 제이드 로즈가 퇴장을 당한 것. 대표팀은 전반 29분 페널티 박스 외곽 가운데 좋은 위치에서 프리킥 기회를 잡았다. 키커로 나선 김신지의 직접 프리킥이 골문 왼쪽 구석에 꽂히면서 추격에 성공했다. 전반은 1-1 동점으로 끝났다.

하지만 한국은 후반 5분 캐나다에 추가 실점을 허용했다. 제시 플레밍의 프리킥을 바네사 질이 헤더로 밀어넣었다. 신 감독은 손화연 이금민 강채림을 빼고 케이시 유진 페어, 강지우 정유진을 투입하며 반격에 나섰지만, 도리어 후반 25분 코너킥 상황에서 질에게 쐐기골을 내줬다. 경기는 한국의 1대3 패배로 끝났다.

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FIFA 시리즈는 '평소 맞대결 기회가 적은 서로 다른 대륙의 국가대표팀들이 쉽게 A매치를 치를 수 있도록 FIFA가 직접 주관, 지원하는 친선대회 프로젝트'다. 2024년 시범 운영 이후 올해 정식 출범한 FIFA 시리즈 여자 경기는 브라질, 코트디부아르, 태국, 케냐 등 4개국에서 개최된다. 한국은 내년 월드컵 개최지인 브라질에서 열리는 대회에 초대받았다.

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대한축구협회(KFA)는 '신상우 감독 부임 이후 일본, 스페인, 네덜란드, 호주 등 여자축구 강호들과의 친선 경기를 꾸준히 치러온 여자 대표팀은 이번 FIFA 시리즈에서도 강팀들과 맞붙으며 국제 경기 경험을 쌓고, 월드컵 준비에 박차를 가한다는 계획'이라고 밝혔다.

신상우호는 19일 잠비아와 FIFA 시리즈 3차전을 펼친 뒤 귀국할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com