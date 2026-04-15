‘13 YEARS, LAST WALK’ 포항스틸러스, 22일 스틸야드 그라운드가 열린다...팬 대상 오픈 행사 진행

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 13년 만의 스틸야드 잔디 전면 교체를 앞두고 팬들과 특별한 시간을 갖는다.

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포항은 오는 22일 오후 7시30분 포항스틸야드에서 광주FC와 홈경기를 치른 뒤, 경기 종료 후 '13 YEARS, LAST WALK' 행사를 진행한다. 이번 행사는 잔디 전면 교체 공사를 앞두고 현재의 그라운드를 팬들과 함께 마지막으로 추억하기 위해 기획했다.

'13 YEARS, LAST WALK'는 22일 오후 10시 10분부터 11시까지 약 50분간 진행한다. 오는 16일 구단 홈페이지와 티켓링크를 통해 1300명을 모집하며, 멤버십 선예매(오후 6시), 일반 예매(오후 8시)가 순차적으로 진행된다. 그라운드에 입장한 팬들은 마스코트 쇠돌이, 쇠순이와의 포토타임은 물론 선수단 벤치와 인터뷰 존을 활용한 포토존 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.

포항스틸야드는 그동안 부분적인 보수 작업을 통해 잔디를 관리해왔지만, 전면 교체하는 대규모 공사는 2013년 이후 13년 만이다. 포항스틸러스는 홈 8연전을 마친 뒤 원정 10연전과 월드컵 휴식기 기간을 활용해 본격적인 잔디 교체 공사에 돌입할 예정이다. 보다 쾌적한 경기 환경을 조성해 선수들의 경기력 향상과 팬들의 관람 만족도를 동시에 높인다는 계획이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com