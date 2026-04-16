"5월 16일 최종엔트리 발표" 홍명보호 '월드컵 16강' 로드맵 공개…美 솔트레이크서 사전캠프+두 차례 친선경기 계획

귀국한 축구 국가대표팀 홍명보 감독 (영종도=연합뉴스) 류영석 기자 = 2026 북중미 월드컵을 앞두고 유럽에서 A매치 2연전을 치른 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 2일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.4.2 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'가자, 16강으로!' 대한민국 축구 A대표팀의 2026년 북중미월드컵 로드맵이 확정됐다.

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대한축구협회(KFA)는 월드컵 최종명단 발표부터 사전캠프 일정, 친선경기 계획, 베이스캠프 이동 일정 등을 확정, 16일 발표했다.

KFA에 따르면, 축구대표팀은 다음달 16일 월드컵에 참가할 최종 엔트리를 발표할 예정이다. 월드컵 본선 참가국은 대회 개막(6월 11일) 한 달 전인 5월 11일까지 55인 예비 엔트리를 국제축구연맹(FIFA)에 제출해야 한다. 최종 명단 제출 기한은 6월 1일까지다. 홍명보 축구대표팀 감독은 지난달 스포츠조선과 단독 인터뷰에서 "80% 정도는 완성됐다. 20%는 변수에 대비하고 있다"며 "5월을 기준으로 이름값이 아닌 컨디션으로 선발할 것"이라고 밝힌 바 있다.

명단 발표 이틀 후인 18일 홍명보 감독을 포함한 1차 본진, 소위 선발대가 사전캠프가 차려질 미국으로 출국한다. 최종엔트리에 포함된 선수들은 각각 리그 일정에 따라 순차적으로 미국 솔트레이크시티로 집결해 약 2주간 사전캠프를 진행한다. 훈련장과 웨이트 트레이닝 시설 등은 미국프로축구(MLS) 클럽 레알솔트레이크 및 유타 대학 시설을 활용할 예정이다. KFA는 '조별리그 경기와 베이스캠프가 열리는 지역의 기후 조건, 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 사전캠프지를 선정했다. 이를 위해 다양한 후보지를 직접 방문해 실사를 진행하고, 스포츠 과학 및 환경 적응 관련 전문가들의 의견을 청취하는 과정을 거쳤다'며 '솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1460m 고지대에 위치해 있으며, 기온과 습도 등 기후 조건이 베이스캠프 장소이자 조별리그 1, 2차전 경기장이 위치한 해발 1500m 고지대 과달라하라와 유사하다. 또한 한국과의 시차도 이 기간 미국의 서머타임 적용을 감안할 경우 15시간으로 동일하다. 이에 따라 대표팀이 단계적으로 현지 환경에 적응하기에 최적의 장소로 평가됐다'라고 설명했다.

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대표팀은 사전 캠프 기간에 두 차례 평가전을 통해 조직력을 가다듬고 본선을 대비한 실전 감각을 끌어올린다는 계획이다. 친선경기 상대는 추후 확정될 예정이다. 대한민국의 조별리그 상대에 맞춰 유럽, 북중미(혹은 남미), 아프리카팀이 될 공산이 크다.

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사전캠프 훈련을 마무리한 대표팀은 6월 5일 결전지인 멕시코 과달라하라의 베이스캠프로 이동한다. KFA는 지난 1월 멕시코의 환경과 경기장 이동거리, 운동생리학 전문가의 의견 등을 종합적으로 검토해 과달라하라에 있는 치바스 베르데 바예를 베이스캠프로 최종 낙점했다. 홍명보호는 이곳에서 현지 적응 및 마지막 담금질에 나설 예정이다. 홍명보호는 6월 12일과 19일 과달라하라에서 체코, 멕시코와 월드컵 조별리그 A조 1, 2차전을 펼친 뒤 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 남아프리카공화국과 3차전을 가질 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com