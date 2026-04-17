'놓칠 수 없는 홈 8연전의 막바지' 포항스틸러스, 19일 FC안양과 맞대결…스틸야드에서 노리는 분위기 반전

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]분위기 반전을 노리는 강철전사, 포항스틸러스가 홈에서 FC안양을 상대로 승리에 도전한다.

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포항은 오는 19일 오후 4시30분 스틸야드에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈경기를 펼친다. 포항은 지난 11일 제주(0대2 패)에 아쉽게 패하며 연승을 마감했다. 올 시즌 잔디교체로 인해 초반 홈 8연전을 치르는 포항은 남은 2개의 홈경기에서 다시 분위기를 끌어올려야 한다. 홈 팬들의 응원 속에 반전의 계기를 만들겠다는 의지다.

이날 홈경기에서 '포스코 포항제철소 파트너사협회 데이'를 진행한다. 선착순 2천 명에게 음료를 제공하며, 명함 추첨을 통해 파나크영덕 숙박권, 푸마 의류와 볼캡, 짐색 등 푸짐한 경품을 받을 수 있다. 홈경기 8연전 기간 출석체크 이벤트와 직전 경기 티켓 또는 예매 내역 인증 시 참여 가능한 '웰컴백 캡슐 드로'가 마련됐다. 이 밖에도 박찬용 엠블럼 포토존, 타임스토퍼 게임, 멤버십 팬사인회, 포토이즘 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 핫도그, 솜사탕, 치킨 등 먹거리도 푸드트럭과 푸드존에서 즐길 수 있다.

4월 홈경기 기간 동안 S구역 관람객을 대상으로 응원 타월 증정 이벤트를 진행한다. S3-S5 구역 정가 티켓 구매 시 1매당 슬로건 응원 타월이 제공된다. 또한 해당 기간 S3-S5 구역을 온라인으로 3매 이상 예매할 경우 후반기 홈경기 할인 쿠폰이 지급된다.

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스틸스토어에서는 지난해 빼빼로 에디션에 이어 칸쵸 에디션을 출시했다. 칸쵸 3팩과 스틸러스 카드가 포함된 패키지를 판매한다. 경기 시작 전 장내 분위기를 한층 끌어올릴 '스틸야드 퀴즈 타임'을 진행한다. 한편, 포항의 수문장 황인재가 2-3월 K리그 '의사가 만든 링티 이달의 세이브' 수상자로 선정돼 경기 전 시상식이 열린다.

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이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.