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[현장인터뷰]'7경기 무패' 김기동 "너무 '빡센' 것 같다" vs '3연패' 황선홍 "절실하게 분위기 반전 필요"

사진제공=한국프로축구연맹
사진제공=한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"너무 '빡센' 것 같다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 18일 서울월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 홈경기를 치른다.

서울은 개막 7경기에서 6승1무를 기록하며 펄펄 날고 있다. 다만, 체력적 부담이 있다. 3일 간격으로 주중-주말 경기를 치르고 있다.

결전을 앞둔 김 감독은 "나도 피곤하다. 집 가서 정리하고 오전 4시쯤 잤다. 일어나는 시간이 비슷하다보니 좀 일찍 깼다. 그런데 하루 종일 눈이 안 떠졌다. 눈이 쓰라릴 정도였다. 그래서 피곤해서 좀 일찍 잤다. 선수들도 야간 경기하고, 그 다음 낮 경기 때 집중력이 상당히 많이 떨어진다. 그런 부분을 계속 얘기했는데 어떻게 작용할지 모르겠다"고 말했다.

서울은 4-4-2 전술이다. 클리말라와 손정범이 공격을 이끈다. 송민규, 바베츠, 이승모, 정승원이 뒤에서 힘을 보탠다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당한다. 골문은 구성윤이 지킨다.

김 감독은 "전북을 이기지 못했다면 주위에서 아직 강팀을 이기지 못했다, 우승을 다투는 팀에 졌다 이런 얘기들이 나왔을 것이다. 대전전을 잘 넘긴다면 1라운드는 정말 무난하게 잘 갈 수 있는 상황이 될 수 있다. 조금 더 집중하면 월드컵 휴식기가 있다. 한 달, 딱 이 기간을 힘들더라도 잘 넘길 수 있는 시간이 오늘이지 않나 생각한다. 너무 '빡센' 것 같다. 이틀에 한 번 경기다. 여름이었으면 못 버텼을 것 같다. 체력적으로 떨어지면 경기가 느슨해진다"고 했다.

사진제공=한국프로축구연맹
사진제공=한국프로축구연맹

이에 맞서는 대전은 반등이 절실하다. 최근 3연패에 빠졌다. 황선홍 대전 감독은 "절실하게 분위기 반전이 필요하다. 동선이나 이런 것들이 원활치 않아서 조금 정리를 했다. 많은 시간은 아니라서 경기 상황을 지켜봐야 될 것 같다. 일단 상암이라는 데가 어려운 곳이니까 무엇보다도 우리가 이런 위기를 잘 극복하겠다는 의지가 좀 많이 필요한 경기가 아닌가 싶다"고 말했다.

대전은 4-3-3 포메이션이다. 정재희, 유강현, 주앙 빅토르가 스리톱을 형성한다. 2선엔 밥신, 김봉수, 마사가 자리한다. 포백엔 박규현, 조성권, 김민덕, 김문환이 위치한다. 골키퍼 장갑은 이창근이 착용한다.

황 감독은 "열심히 하고 최선을 다하는 건 아주 중요한 건데 수비할 때는 조금 강하고 좀 적극적으로 해야 한다. 우리가 볼을 가졌을 때에는 조금 냉정해야 한다. 실수가 너무 많기 때문에 그런 것들을 좀 자신감을 가지고 하자고 얘기했다. 경직되고 조금 상황이 힘드니까 조금 선수들이 보이지 않는 실수 등이 상당히 많다. 그런 것들을 조금씩 줄여나가고, 자신감을 갖는 계기가 빨리 마련이 돼야 할 것 같다. 그게 뭐 승리만큼 좋은 건 없으니까 조금 지켜봐야 될 것 같다"고 했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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