[현장인터뷰]'3연패 탈출'→'사령탑 200승' 황선홍 감독 "이제 시작이다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"이제 시작이다."

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황선홍 대전하나시티즌 감독의 말이다.

대전하나시티즌은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 원정경기에서 1대0으로 이겼다. 대전(2승3무3패)은 3연패를 끊고 반등의 시동을 걸었다.

경기 뒤 황 감독은 "어려운 경기였지만, 팬들께서 멀리 응원 와주셨고 선수들이 이기기 위해 혼신의 힘을 다했다고 생각한다. 고맙다. 이제 시작이다. 대전이 더 높은 곳으로 갈 수 있도록 모든 역량을 쏟아내겠다"며 "시작점이라고 생각한다. 승리가 없으면 상황적으로나 플레이에서 쫓긴다. 그걸 뛰어 넘는 것이 중요하다. 선수들에게 박수를 보내고 싶다. 이게 대전하나시티즌의 끝이 아니라 시작이라고 생각한다"고 말했다.

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대전은 서울과의 대결을 앞두고 공격진에 변화를 줬다. 유강현이 선발로 나섰고, 주민규가 벤치에서 경기를 시작했다. 황 감독은 "고민을 해봐야 할 것 같다. (다음 상대인) 제주 SK가 5-4-1 형태로 수비를 탄탄이 하는 팀이다. 그에 맞춰 누구를 쓸지 고민해야 할 것 같다"며 "(추가 득점 무산) 아쉬움도 있다. 이기기 위해서 전술 변화도 맞춰서 했던 부분이다. 양상이 그렇게 될 수밖에 없는 상황이었다. 실점하지 않고 버텨냈다는 것도 높이 생각한다. 그 외 역습, 리드 상황에서의 것은 생각을 해야할 것 같다"고 했다. 대전은 22일 홈에서 제주 SK와 대결한다.

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한편, 황 감독은 이날 승리로 사령탑 200승을 완성했다. 그는 "200승까지 오는데 많은 팀, 많은 선수, 많은 스태프가 도움을 주셨다. 200승을 완성해준 대전 선수들에게 고맙고, 자랑스럽다. 시작이라고 생각한다. 200승을 하는 동안 하루도 편한 날이 없었다. 감독의 삶이 그렇다. 멈추지 않고 한발한발 계속 전진할 생각"이라고 다짐했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com