'이호재 선봉' 포항, 홈 연전 분위기 반등 도전→'마테우스 출격' 안양, 6경기 만에 승리 정조준[현장라인업]

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[포항=스포츠조선 이현석 기자]승리를 위해 한 걸음도 물러설 수 없는 포항스틸러스와 FC안양이 격돌한다.

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포항과 안양은 19일 오후 4시30분 포항스틸야드에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 경기를 앞두고 있다.

올 시즌 평준화된 전력과 함께 더 빡빡해진 K리그1의 경쟁, 포항과 안양도 시즌 초반부터 분위기를 다잡고 나아가야 하는 팀들이다. 포항은 2승3무2패, 승점 9점으로 6위, 안양은 1승4무2패, 승점 7점으로 9위에 자리했다.

승리를 위해 사력을 다해야 하는 두 팀이다. 포항은 올 시즌 성적의 변수가 될 수 있는 초반 홈 8연전이 막바지에 이르렀다. 6경기에서 2승2무2 패, 아쉬움과 성과가 공존하는 성적이다. 3연승 기회를 저지한 직전 제주 상대 0대2 패배가 뼈아프다. 안양과 다음 광주를 상대로 경기를 치른 후 원정 10연전에 돌입한다. 홈에서 상승세를 타는 것이 더 중요한 입장이다. 안양도 승리가 간절하기는 마찬가지다. 시즌 첫 3경기에서 1승2무로 선전했던 안양은 이후 4경기에서 2무2패로 승리가 없다. 경기력은 꾸준히 기대 이상이지만, 결과를 가져오지 못하는 과정이 반복된다면 언제 분위기가 꺾일지 알 수 없다.

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승리를 원하는 포항의 고민은 공격이다. 올 시즌 7경기 단 4골, 광주와 함께 리그에서 가장 득점이 적다. 득점원들의 침묵이 이어지고 있다. 지난 시즌 득점왕 경쟁에 참가했던 이호재가 3골을 터트린 상황에서, 트란지스카(1골) 외에는 추가적인 리그 득점자가 없다. 수비는 7경기 5실점으로 충분히 다져진 상황, 득점이 승리의 열쇠가 될 수 있다. 주닝요, 조르지 등 외국인 공격수들도 터져야 할 시점이다.

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반면 안양의 고민은 실점이다. 안양은 올 시즌 리그에서 클린시트(무실점) 경기가 없다. 7경기에서 8실점, 매 경기 한 골씩은 허용했다. 직전 김천전에서도 다잡은 승리를 후반 추가시간 극장 동점골 허용으로 놓치고 말았다. 5경기 연속 승리가 없는 안양은 올 시즌 주도적인 축구를 예고했지만, 실점 억제가 되지 못한다면 경기 운영의 어려움이 반복될 가능성이 크다.

박태하 포항 감독은 5-4-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 이호재 중원은 주닝요, 황서웅 김동진 김승호가 구성한다. 수비진은 김예성 신광훈 박찬용 김호진 어정원이 자리한다. 골문은 황인재가 지킨다.

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유병훈 안양 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞선다. 스리톱에 문성우 김운 최건주, 중원은 이진용 김정현 마테우스가 호흡을 맞춘다. 포백은 김동진 권경원 김영찬 이태희가 구성한다. 골키퍼 장갑은 김정훈이 낀다.

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포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com