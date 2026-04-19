[현장인터뷰]'대승' 김현석 감독 "말컹, 득점왕까지 바라볼 수 있지 않을까 조심스럽게 생각"

사진제공=한국프로축구연맹

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[울산=스포츠조선 김가을 기자]"말컹, 득점왕까지 바라볼 수 있지 않을까 조심스럽게 생각한다."

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김현석 울산 HD 감독의 말이다.

울산 HD는 19일 울산 문수축구경기장에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 홈경기에서 5대1로 승리했다. 울산(5승1무2패)은 연패 위기를 이겨내고 2위 자리를 굳게 지켰다.

경기 뒤 김 감독은 "잘했다는 얘기밖에 생각이 나지 않는다. 우리가 선제 득점하고 바로 실점한 부분에 대해서는 다시 한 번 점검해야 할 것 같다. 전술적인 운영 부분은 홀딩, 오른쪽 인버티드를 사용했다. 훈련을 속성으로 하다보니 손발이 맞지 않은 부분이 있다. 거기서 다시 잘 하는 4-4-2 포메이션으로 바꿔서 선수들이 제 기량을 찾고 득점도 해냈다. 좋은 경기를 했다고 생각한다. 그 전에도 언급했듯이 한 시즌을 플랜A로만 갈 수는 없다. 시험적으로라도 우리가 준비한 것을 실전에 해봐야 하는 부분이 있다. 실패도 있겠지만 플랜이 하나둘 더 생기면 앞으로의 경기에서 더 좋은 모습으로, 상대에 따라 전술 운영을 할 수 있지 않을까 싶다. 대량 득점으로 우리가 홈 팬들께 좋은 경기 보여드렸다. 선수들에게 감사하다"고 말했다.

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울산은 전반 18분 정승현의 득점으로 앞서갔지만, 불과 2분 만에 실점했다. 그러나 말컹이 결승골에 쐐기골까지 꽂아 넣으며 팀을 승리로 이끌었다. 김 감독은 "축구는 움직여야 하는 종목이다. 활동량이 없으면 아무리 좋은 기량을 갖고 있어도 발휘할 수 없는 부분이다. 말컹과 밀당이라면 밀당을 했다. 굉장히 고통스러운 훈련을 요구했고, 또 해냈다. 감사하게 생각한다. 말컹의 지금 퍼포먼스는 100%라고 보지 않는다. 70~80%다. 말컹이 활동량을 많이 가지고 가는 선수는 아닌지라 그의 특성을 살릴 수 있고, 우리 선수들도 그 특성을 맞춰주면서 경기를 잘할 수 있는 부분을 더 연구하고 훈련해야 할 것 같다. 말컹은 경남에 있을 때부터 봤다. 지금의 몸 상태에서 경기 체력이 조금 더 올라와준다면 득점왕까지도 바라볼 수 있지 않을까 조심스럽게 생각한다"고 말했다.

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이날 218일 만에 리그 득점을 기록한 허율에 대해선 "나는 선수들의 신뢰는 저버린 적 없다. 경기를 이기기 위해서 선수들 중에 컨디션 좋고 나가서 이길 수 있는 선수들을 고르는 것이다. 선수의 외적인 부분은 없다. 훈련할 때 허율 득점에 대한 부분은 원포인트 레슨을 했다. 허율이 크로스가 올라오든 슈팅 장면이든 볼터치가 많은 부분이 있다. 경기할 때 박스 이미지를 그려서 숫자 생각해보고 슈팅 연습을 해보라고 했다. 터치보다는 어떤 방향에서 논스톱 슈팅을 할지 해보라고 했다. 맞아 떨어진 것은 아니겠지만. 이번 경기는 야고의 대체 선수로 생각하고 있었다. 원포인트를 했는데, 논스톱은 아니지만 결정한 부분은 굉장히 고맙게 생각한다"고 했다.

울산은 22일 FC안양과 원정 경기를 치른다.

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울산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com