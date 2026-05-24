4072억짜리 잭팟 극장골! 헐시티, 미들즈브러 1-0으로 꺾고 '9년 만의 EPL 복귀'

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[스포츠조선 박찬준 기자]무려 4072억원짜리 극장골이었다.

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헐시티가 9년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 확정했다. 헐시티는 24일(한국시각) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 미들즈브러와 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 플레이오프(PO) 결승전에서 후반 추가시간 터진 올리버 맥버니의 극적인 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다.

이날 승리로 헐시티는 2016~2017시즌 EPL에서 18위에 그치며 챔피언십으로 강등된 이후 9년 만에 다시 EPL 무대에 서게됐다. EPL로 승격한 헐시티는 방송 중계권 등을 포함해 최소 2억 파운드(약 4072억원)를 손에 넣게 됐다.

올 시즌 챔피언십에서 6위에 오른 헐시티는 PO 준결승에서 정규리그 3위 밀월을 1, 2차전 합계 2-0(0-0, 2-0)으로 물리치고 결승에 올랐다. 결승전 단판 승부에서 미들즈브러를 꺾으며 EPL 승격권을 따냈다.

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이날 결승전은 우여곡절 끝에 치러졌다. 애초 PO 결승에 진출했던 사우스햄턴이 상대 팀 훈련을 무단으로 촬영하는 '스파이 게이트'에 연루됐다. 사우스햄턴 코칭스태프 중 한 명으로 추정되는 인물이 준결승 1차전을 얼마 남겨두지 않은 시점에서 미들즈브러 훈련을 몰래 숨어서 지켜보고 촬영하는 것이 밝혀졌다. 미들즈브러는 이에 대해 수상한 인물이 덤불에 숨어 자신들의 훈련 세션을 촬영하고 있었다며 그가 사우스햄턴 소속 분석관이라고 밝혔다.

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영국 축구계는 발칵 뒤집혔다. 챔피언십을 관장하는 잉글랜드풋볼리그(EFL)는 20일 '독립 징계 위원회는 오늘 사우스햄턴 구단이 타 구단의 훈련을 무단으로 촬영한 것과 관련된 다수의 EFL 규정 위반 사실을 인정함에 따라 챔피언십 플레이오프(PO)에서 퇴출시켰다'고 발표했다. 사우스햄턴은 곧바로 항소했지만 EFL은 기각했다.

당초 헐시티 구단주는 '스파이 게이트' 파문이 불거진 뒤 팀이 EPL로 승격하지 못하면 법적 조치를 취하겠다고 공언했다. 사우스햄턴이 퇴출당했을 때 헐시티가 준결승에서 탈락했던 팀과 다시 붙을 게 아니라 자동으로 승격해야 한다는 게 헐시티 구단주의 주장이었다. 하지만 헐시티의 우승으로 EFL은 법적 소송 위기도 넘겼다.

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헐시티는 이날 점유율 32대68, 슈팅수 9대13으로 밀렸다. 하지만 이날 양 팀 통틀어 유일하게 나왔던 유효 슈팅 1개로 승부를 갈랐다. 0-0으로 팽팽하던 후반 추가시간 페널티지역 왼쪽 측면에서 히라카와 유가 크로스를 올렸다. 몸을 던진 미들즈브러 골키퍼의 손에 맞고 나오자 골지역 정면에 있던 맥버니가 재빨리 왼발로 밀어 넣었다. 이 골이 결승골이 되며 헐시티는 극적인 EPL 승격에 성공했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com