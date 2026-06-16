4일간 펼쳐진 '2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌', 성황리 마무리

Advertisement

Advertisement

'2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌'이 16일 일정을 끝으로 막을 내렸다. 13일부터 16일까지 나흘간 진행된 이번 페스티벌에는 8개 조 31개 팀이 참가해 총 60경기를 치르며 중학교 1학년 선수들의 성장과 화합의 장을 만들었다.

Advertisement

16일 열린 마지막 4일 차 경기에서는 참가 선수들이 끝까지 최선을 다하며 양구에서의 소중한 추억을 마무리했다. 특히 전날까지 3전 전승을 기록하며 맞대결을 펼친 인천송도FCU15와 서울목동중학교의 경기에서는 서울목동중학교가 6대0 대승을 거두며 4전 전승으로 이번 페스티벌을 마무리했다.

중학교 1학년 축구 선수들의 경기력 향상과 출전 기회 제공을 최우선 가치로 운영된 이번 페스티벌은 별도의 성적 산출과 시상은 없지만, 매 경기 선정되는 'MPS가 후원하는 경기 MVP'와 경기 시작 후 5분 이내 및 종료 전 5분 이내 득점 선수에게 제공되는 양구사랑상품권을 통해 선수들의 동기부여를 높였다.

이번 페스티벌에서는 선수 성장 지원 프로그램인 MPS센터도 함께 운영됐다. 참가 선수들은 멘탈 분석, 부상 위험도 평가, 키 성장 및 뼈나이 검사 등을 통해 자신의 성장 상태를 객관적으로 확인할 수 있었으며, 스포츠한의학을 기반으로 운영되는 프로그램을 통해 선수와 지도자, 학부모들에게 의미 있는 데이터를 제공했다.

Advertisement

경기 결과 중심으로 운영되는 다른 대회와 달리, 청춘양구 페스티벌은 선수 성장과 출전 기회 확대를 목표로 운영됐다. 대회 기간 진행된 다양한 이벤트를 통해 모금된 수익금은 양구군 내 소외계층 지원을 위해 양구군축구협회와 리본CORP, MPS의 이름으로 기부될 예정이다.

Advertisement

마지막 경기에서 경기 MVP로 선정된 경기 SFCU15의 강혁은 "넓은 경기장에서 많은 경기를 뛰며 좋은 경험을 할 수 있었다"며 "친구들과 함께 운동하며 더욱 단합할 수 있었고 즐거운 추억을 만들었다"고 참가 소감을 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Advertisement

◇2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌 4일차 경기 결과

Advertisement

서울문래중 2-3 경기백마중

경기수원비비글로벌FCU15 2-2 경기FC동탄U15

경기FCKHT일동U15 3-0 강원속초연세FCU15

강원평창유나이티드U15 2-1 경기수지구U15

세종세종시티FCU15 2-0 서울아현중

서울석관중 2-0 인천JMPFCU15

인천송도FCU15 0-6 서울목동중

서울경희중 0-0 충남아산시축구협회U15

경기파주문산FCU15 11-0 인천계양유소년축구클럽U15

강원속초중 1-2 서울중동중

경기성남시티FCU15 2-1 서울공릉중

강원춘천시민축구단U15 5-1 강원원주SMC축구센터U15

경기광명중 2-3 경기남양주진건FCU15

경기양주YJFCU15 0-3 경기BDFCU15

경기GS경수클럽U15 1-1 경기SFCU15