[멕시코시티ON]'손흥민 원맨팀?' 직접 들었다! LEE→KIM→OH…'韓 도대체 누굴 막아야 해' 멕시코, 홍명보호 단단한 스쿼드 '경계'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 설영우와 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]멕시코가 대한민국의 '강력 스쿼드'에 떨고 있다.

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대한민국 축구대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 펼친다.

사실상 A조 '1위 결정전'이다. 한국은 1차전에서 체코를 2대1로 무찔렀다. 멕시코는 공식 개막전에서 남아공을 2대0으로 잡았다. 이날 경기 결과에 따라 A조 선두가 윤곽을 드러낼 것으로 보인다.

멕시코는 멕시코 멕시코시티의 외곽에 위치한 고성능훈련센터(CAR)에서 한국전을 대비해왔다. 현장에서 만난 현지 기자들은 한국의 단단한 스쿼드에 놀란 모습이었다. '폭스스포츠'의 로돌프 로드리게즈 기자는 "LA FC에서 손흥민을 볼 기회가 있었다. (올 시즌) 아직 득점하지 못했지만, 그래도 잠을 이룰 수 없게 만드는 선수다. 그는 월드 클래스의 선수고 정말 특별한 선수"라며 "한국은 중원에도 매우 수준 높은 선수가 있다. 이강인(파리생제르맹)"이라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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'Claro sports'의 조엘 모랄레스 기자는 "손흥민이 매우 눈에 띄지만, 그를 제외하고는 오현규(베식타시)를 지켜보고 싶다. 지난해 미국에서 가진 한국과 멕시코의 친선 경기를 봤다. 그때 오현규가 골을 넣어서 인상 깊다"고 했다. 두 팀은 지난해 9월 미국에서 격돌했다. 손흥민과 오현규가 각각 '골 맛'을 보며 2대2로 비겼다.

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프리랜서인 페드로 안토니오 기자는 "한국이 체코를 상대로 좋은 인상을 남겼다. 빠르고, 공을 다루는 법을 아는 팀이었다. 체코의 강한 제공권에 조금 고전하기는 했지만, 결국 한국 대표팀의 경기 스타일이 마음에 들었다. 승리할 자격이 충분했다고 생각한다"며 "이름은 기억나지 않는데 '10번'이 인상적이었다"고 말했다. 한국의 '10번'은 베테랑 이재성(마인츠)이다.

앞서 체코 언론 'iDNES' 소속 다비드 세르마크 기자는 "손흥민이 가장 견제된다고 말할 수 있다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛴 매우 유명한 선수다. 김민재(바이에른 뮌헨)도 꽤 유명하고, 많이 알려진 선수라고 할 수 있다. 여기에 아마도 이강인도 알고 있을 것으로 생각한다"고 했다.

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한국은 이번 대회 '해외파 삼인방' 손흥민-김민재-이강인을 앞세워 출격했다. 여기에 황인범(페예노르트) 오현규 이재성 등 든든한 힘을 묶어 승리를 정조준한다.

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멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com