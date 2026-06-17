"韓 축구 경사!" '버질 반 다이크와 어깨 나란히'…1골-1도움 '국민 영웅' 황인범, A~H조 1차전 '베스트 11' 선정

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 역전골을 넣은 오현규가 황인범과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]'국민 영웅' 황인범(페예노르트)이 다시 한번 대한민국의 자존심을 지켰다.

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축구 콘텐트 매체 매드풋볼은 16일(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵 조별리그 A~H조 1차전 경기력에 따른 '베스트 11'을 선정했다. 황인범은 4-3-3 포메이션으로 선정한 베스트 11에서 중원의 한 자리를 당당히 차지했다.

황인범은 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에 선발로 나섰다. 그는 혼자 1골-1도움을 폭발하며 한국의 2대1 '짜릿한' 역전승에 앞장섰다.

이날 한국은 경기 초반부터 상대를 매섭게 몰아 붙였지만, 오히려 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제 실점하며 흔들렸다. 위기의 순간 황인범의 발끝이 번뜩였다. 그는 이강인(파리생제르맹)의 침투패스를 센스 있는 슈팅으로 연결해 득점을 완성했다. 기세를 올린 황인범은 후반 35분 오현규(베식타시)의 결승골까지 도왔다.

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경기 뒤 황인범은 "내가 월드컵이란 무대에서 득점할 수 있다는 게 스스로 믿기지 않으면서도 스스로 자랑스러웠던 순간이었다"며 "내가 내 장점을 살릴 수 있도록 동료들이 옆에서 많이 도와줬다"고 말했다.

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황인범은 이제 두 번째 경기를 정조준한다. 상대는 '홈팀' 멕시코다. 한국은 19일 오전 10시 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다. 멕시코의 'TV 아즈테카'는 '멕시코를 위협하는 한국의 스타 황인범은 누구인가'라며 황인범을 집중 조명하는 등 경계 태세에 돌입했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 홍명보 감독과 악수하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 설영우와 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

한편, 이 매체는 A~H조 베스트 11 공격 부문에 비니시우스 주니오르(브라질)-폴라린 발로건(미국)-알렉산더 이삭(스웨덴)을 선정했다. 중원엔 황인범을 비롯해 자말 무시알라(독일)-페드리(스페인)가 자리했다. 포백엔 리치 라레이아(캐나다)-버질 반 다이크(네덜란드)-에므리크 라포르트(스페인)-조슈아 키미히(독일)가 꼽혔다. 최고의 골키퍼로는 보지냐(카보베르데)가 이름을 올렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com