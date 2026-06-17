'역시 괴물' 홀란의 강렬한 월드컵 데뷔전! 45분만에 멀티골 폭발...'다크호스' 노르웨이, '선전' 이라크에 2-1 리드[월드컵 전반 리뷰]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 엘링 홀란이 월드컵 데뷔전에서 멀티골을 폭발시켰다.

Advertisement

노르웨이는 17일 오전 7시 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 이라크와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 1차전 전반을 2-1로 앞선채 마무리했다. 이번 월드컵의 다크호스로 꼽히던 노르웨이는 이번 대회에서 초강세를 보이는 아시아팀을 상대로 전반 리드를 잡았다. 기대했던 홀란이 45분만에 멀티골을 쏘아올렸다. 이라크도 동점골을 넣었지만, 어이없는 실수에 무너졌다.

이라크는 4-4-2 카드를 꺼냈다. 아이멘 후세인과 알리 알 하마디가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 이브라힘 바예시와 알리 자심이, 중앙에는 아미르 알 아마리, 자이드 이스마일이 포진했다. 포백은 메르차스 도스키-아캄 하심-자이드 타흐신-후세인 알리가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 잘랄 하산이 꼈다.

노르웨이는 4-3-3으로 맞섰다. 엘링 홀란을 축으로 안토니오 누사와 알렉산데르 쇠를로트가 좌우에 포진했다. 중원은 마르틴 외데고르-산데르 베르게-프레드리크 아우르스네스가 꾸렸다. 포백은 다비드 뮐레르 볼페-토르비에른 헤겜-크리스토패르 아예르-율리안 뤼에르손이 구성했다. 외르얀 뉠란이 골문을 지켰다.

Advertisement

전반 5분 이라크가 먼저 슈팅을 때렸다. 프리킥 상황에서 혼전 중 솟구쳐 오른 볼을 아이멘 후세인이 뛰어올라 헤더로 마무리했다. 골대를 넘어갔다. 7분 노르웨이가 반격했다. 홀란이 빠른 스피드를 앞세워 오른쪽을 무너뜨린 후 컷백을 시도했다. 골키퍼가 잘 막아냈다.

Advertisement

13분 이라크가 좋은 기회를 잡았다. 멋진 전진패스를 후세인이 살짝 돌려놨다. 알리 알 하마디가 뒷공간을 파고들며 오른발 슈팅을 때렸다. 골대를 넘어갔다. 20분 홀란이 월드컵 첫 슈팅을 기록했다. 왼쪽에서 올라온 코너킥을 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다. 24분에는 왼쪽에서 올린 프리킥이 쇠를로트에 향했지만, 머리에 강하게 맞지 않으며 골키퍼 정면으로 갔다.

하이드레이션 브레이크 후 29분 노르웨이가 첫 골을 넣었다. 역시 홀란이었다. 누사가 왼쪽을 파고들던 볼페에게 패스를 찔렀다. 볼페가 중앙으로 날카로운 땅볼 크로스를 시도했고, 홀란이 슬라이딩하며 밀어넣었다. 홀란의 월드컵 데뷔골이었다. 이라크가 반격했지만, 노르웨이의 피지컬을 뚫지 못했다.

Advertisement

36분 노르웨이가 또 한번 위협적인 슈팅을 날렸다. 높은 위치에서 압박에 성공한 노르웨이는 위에서 패스를 주고 받았고, 외데고르까지 연결됐다. 외데고르의 슈팅은 크로스바를 벗어났다. 39분 이라크가 동점골을 뽑았다. 왼쪽에서 자심이 돌파하다 돌아들어가던 알 아마리에게 패스를 연결했다. 알 아마리의 정교한 크로스를 후세인이 헤더로 마무리했다.

Advertisement

43분 노르웨이가 다시 앞서 나갔다. 또 다시 홀란이었다. 이라크의 빌드업 실수를 헌신적인 대시로 마무리했다. 이라크가 뒤에서 돌린 볼이 골키퍼에 향했다. 홀란이 뛰어들었고, 이라크 골키퍼의 킥은 그대로 홀란을 맞고 다시 들어갔다.

추가시간이 5분이 주어졌다. 이라크가 동점골 기회를 잡았다. 왼쪽에서 올라온 크로스를 알 하마디가 헤더로 연결했다. 제대로 맞지 않은 볼을 바예시가 뛰어들며 오른발 발리슈팅을 때렸다. 볼은 수비를 맞고 아웃됐다. 바예시는 핸드볼을 주장했지만, 주심은 인정하지 않았다. 이어진 역습 찬스에서 알 하마디가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 슈팅은 수비 맞고 골대를 살짝 벗어났다.

코너킥 상황에서 하심이 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅을 때렸지만, 골대를 살짝 넘어갔다. 전반은 결국 노르웨이의 2-1 리드로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com