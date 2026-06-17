[오피셜] 'GOAT' 메시 역사상 최초 월드컵 6회 출전...알제리전 선발 출전 '호날두도 곧 6회 출전 기록'

사진=아르헨티나축구협회 SNS

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[스포츠조선 김대식기자]리오넬 메시가 축구 역사상 최초의 대기록을 달성했다.

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아르헨티나는 17일 오전 10시(한국시각) 미국 미주리주 캔자스 시티의 캔자스 시티 스타디움에서 알제리와 2026년 북중미월드컵 J조 1차전을 치른다.

경기를 앞두고 아르헨티나는 경기 명단을 발표했다. 메시는 라우타로 마르티네스와 함께 투톱을 맡는다. 티아고 알마다, 엔조 페르난데스, 알렉시스 맥 알리스터, 로드리고 데 폴, 파쿤도 메디나, 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로, 곤살로 몬티엘, 에밀리아토 마르티네스가 선발로 출전하는 아르헨티나다.

메시가 선발 명단에 이름을 올려 사상 최초로 월드컵 6회 연속 출전이라는 새로운 역사를 쓰게 됐다. 2006년 독일월드컵에서 처음으로 데뷔했던 메시는 2010년 남아공, 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 북중미월드컵까지 뛰게 됐다.

로이터연합뉴스

2022년 카타르에서 아르헨티나를 정상으로 올렸던 메시는 더 이상 월드컵에 나서지 않을 것처럼 보였지만 꾸준히 기량을 유지한 덕분에 월드컵에 또 나서게 됐다.

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메시는 지난 월드컵에서 자신의 가치를 결정적으로 증명한 바 있다. 득점왕 킬리안 음바페에 이어 7골을 기록했고, 다섯 번째 월드컵 출전 끝에 생애 첫 우승을 경험했다. 디에고 마라도나가 이끌었던 1986년 멕시코 월드컵 이후 36년 만에 아르헨티나에 세 번째 우승을 안겼다.

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이번 대회 기간인 6월 24일에는 39세가 된다. 발롱도르를 역대 최다인 8차례 수상한 메시는 여전히 건재하다는 평가다. 카타르 월드컵 결승전에서는 월드컵 통산 26경기 출전을 기록하며 독일의 전설적인 미드필더 로타어 마테우스를 제치고 역대 최다 출전 단독 1위에 오른 바 있다. 이번 대회에서는 그 기록을 스스로 계속 경신해 나가게 된다.

득점 기록 또한 주목할 부분이다. 메시가 이번 대회에서 3골을 추가한다면 독일의 미로슬라프 클로제가 보유한 월드컵 통산 최다 득점 기록인 16골과 타이를 이루게 된다.

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한편 포르투갈 월드컵대표팀에 포함된 크리스티아누 호날두 역시 18일 콩고전을 통해 같은 6회 연속 월드컵 출전 기록을 달성할 전망이다. 두 시대의 라이벌이 같은 대회에서 똑같은 대기록을 동시에 써내려가게 되는 셈이다.