[월드컵 리뷰]대한민국 울렸던 아프리카 강호, '해트트릭 폭발→월드컵 최다골' 메시 앞에서 초전박살...'디펜딩 챔피언' 아르헨티나, 알제리전 3-0 승리

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시가 개막전부터 해트트릭을 기록하며 활약했다.

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아르헨티나는 17일 오전 10시(한국시각) 미국 미주리주 캔자스 시티의 캔자스 시티 스타디움에서 열린 알제리와 2026년 북중미월드컵 조별리그 J조 1차전에서 3대0으로 승리했다.

아르헨티나는 직전 2022 카타르 대회에서 월드컵 우승을 차지했다. 1986년 멕시코 월드컵 이후 36년 만의 성과였다. 알제리는 12년 만에 월드컵 무대에 돌아왔다. 2014년 브라질 월드컵 당시에 H조에서 러시아와 대한민국을 제쳤다. 한국을 상대로는 4대2로 승리하며 16강에 오른 바 있다. 다만 당시 16강에서 독일에 패하며 탈락했다. 이후 알제리는 2018년과 2022년에는 본선 무대를 밟지 못했다.

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전반 초반부터 아르헨티나가 위협적인 공격을 보였다. 전반 5분 메시의 발끝이 번뜩였다. 박스 우측으로 침투하며 패스를 받은 메시는 날카로운 슈팅으로 알제리 골망을 흔들었으나, 직전 상황 오프사이드가 지적되며 득점으로 인정되지 못했다.

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메시의 왼발이 알제리를 상대로 폭발했다. 전반 17분 역습 상황에서 공을 잡은 메시는 침착하게 상대 박스 정면까지 전진했다. 메시는 수비수가 자신과 간격을 두자 곧바로 방향을 살짝 틀어 슈팅 각도를 마련했다. 센터백 두 명 사이에서 정확하게 감아차며, 알제리 골문 구석을 찔렀다. 지단이 몸을 날렸지만, 막기에는 역부족이었다.

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전반은 아르헨티나의 1-0 리드로 마무리됐다.

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후반에도 메시의 발끝이 먼저 불을 뿜었다. 후반 15분 공격 상황에서 공을 맥알리스터의 중거리 슛이 골키퍼 선방에 막힌 후 문전으로 튕겨나왔다. 박스 안에서 기다리던 메시는 이를 놓치지 않았다. 골문 구석으로 밀어넣었다.

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메시가 해트트릭 완성했다. 후반 31분 역습 상황, 메시의 패스를 받았던 니코는 좌측에서 다시 메시에게 리턴 패스를 건넸다. 메시는 페널티박스 아크 부근에서 정확한 슈팅으로 알제리 골문을 갈랐다. 메시는 해당 득점으로 클로제의 월드컵 통산 최다골(16골)과 타이를 이뤘다. 이후 메시는 후반 34분 니코 파스와 교체됐다.

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경기는 아르헨티나의 3대0 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com