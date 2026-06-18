"호날두 월드컵 우승, 축구계에 좋지 않다" 충격 주장...'명백한 포르투갈 약점"

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[스포츠조선 김대식 기자]크리스티아누 호날두를 향한 강력한 비판이 쏟아지고 있다.

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포르투갈은 18일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전서 1대1로 비겼다.

전반 6분 주앙 네베스의 득점으로 앞서간 포르투갈이지만 전반 종료 직전 실점하고 말았다. 후반전에 콩고민주공화국을 몰아친 포르투갈이었지만 끝내 추가골을 터트리지 못했다. 우승후보 중 하나로 꼽혔던 포르투갈의 충격적인 경기력, 경기 후 비판의 시선은 호날두를 향하고 있다.

호날두의 이날 플레이는 '0'의 행진이었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 최다 도움을 기록한 브루노 페르난데스, 파리생제르맹(PSG)의 유럽챔피언스리그(UCL) 2연패 주역인 네베스와 비티냐를 데리고도 호날두는 유효슈팅 하나 기록하지 못했다. 찬스메이킹도 0, 드리블 성공도 0을 기록했다. 슈팅은 3차례, 하지만 콩고민주공화국을 위협하지는 못했다.

하루 전 리오넬 메시가 알제리와의 조별리그 경기서 해트트랙 원맨쇼를 기록하면 3대0 승리를 이끌었기에 호날두의 기록은 더욱 비교가 되고 있다. 호날두가 월드컵에서 스스로 고생길을 자처하는 사이, 메시는 월드컵 본선 개인 최다 16골로 공동 1위로 올라섰다.

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경기 후 영국 매체 포포투는 '호날두는 포르투갈의 발목을 잡고 있다: 그리고 그가 월드컵에서 우승한다면 축구계에도 좋은 일이 아닐 것이다. 포르투갈 주장 크리스티아누 호날두는 로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 대표팀의 명백한 약점'이라며 강하게 비판하기 시작했다.

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이어 '호날두는 브루노. 비티냐, 베르나르두 실바를 프리킥 상황에서 밀어내고 자신이 직접 공 앞에 선다. 특유의 비틀린 자세, 현실에서 스스로를 분리할 만큼 깊은 숨을 들이쉰다. 주장 완장을 찬 그는 왼쪽으로 한 걸음 움직인 뒤 공을 향해 달려가 강하게 슛을 날린다. 공은 하늘 높이 날아가 버린다. 나이키 광고는 제쳐두더라도, 지난 5년 동안 당신이 본 거의 모든 호날두의 프리킥은 그렇게 끝났다'며 호날두가 여전히 욕심만 부리고 있다고 주장했다.

이어 '냉정하게 보면, 호날두는 원래부터 전형적인 원톱 스트라이커가 아니었다. 그는 윙어였고, 이후 인사이드 포워드가 됐으며, 레알 마드리드 시절에는 지네딘 지단 감독 아래에서 카림 벤제마와 환상적인 조합을 이뤘다. 문제는 단순히 압박을 하지 않는 것이 아니다. 그는 공을 지켜내는 플레이도, 연계 플레이도, 첫 번째 볼 경합도, 세컨드 볼 경합도, 측면으로 빠지는 움직임도, 전형적인 원톱 스트라이커의 움직임도 보여주지 못한다'며 호날두가 스트라이커의 기본적인 모습도 보여주지 못한다고 했다.