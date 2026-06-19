[오피셜]'홍명보호 천운이 따른다' 남아공 눈물, '퇴장' 템바 즈와네→'경고 누적' 테보호 모코에나 OUT '韓 경기 못 나온다'

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[애틀랜타(미국)=스포츠조선 김가을 기자]대한민국에 또 하나의 호재가 발생했다. 남아공과의 조별리그 최종전에 '핵심 미드필더' 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)마저 나설 수 없게 됐다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 19일 오전 1시(이하 한국시각) 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대1로 비겼다. 이날 남아공은 경기 시작 6분 만에 상대에 선제 실점하며 흔들렸다. 그러나 후반 35분 상대 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 침착하게 성공해 균형을 맞췄다. 이로써 남아공은 1패 뒤 1무(승점 1)를 기록했다.

남아공은 멕시코와의 1차전에서 퇴장 변수에 눈물 흘렸다. 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 연달아 레드카드를 받고 퇴장 당했다. 특히 즈와네는 국제축구연맹(FIFA) 징계 규정 14조 1항 e) 위반으로 3경기 출전 정지 징계를 받았다. 이 조항에 따르면 심각한 반칙 행위에 대해 최소 두 경기 이상 정지를 줄 수 있도록 하고 있다. 물론 항소 가능성이 있다. 그러나 징계가 확정되면 즈와네는 25일 열리는 한국과의 경기엔 나서지 못한다.

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여기서 끝이 아니다. 남아공 입장에선 '최악의 시나리오'가 나왔다. 체코와의 경기에서 모코에나가 루카시 체르브(빅토리아 플젠)를 막는 과정에서 거친 태클로 옐로카드를 받았다. 멕시코와의 경기에서 이미 한 장의 카드를 받은 탓에 그는 조별리그 최종전엔 나설 수 없게 됐다. 경기 뒤 브로스 감독은 "또 카드를 받았다. 분명히 큰 타격이다. 무엇보다 그들이 핵심 전력이라는 것이다. 우리가 해결해야 할 문제다. 어떻게 실행하느냐가 중요하다"고 했다.

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한편, 한국은 19일 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2차전을 치른다. 이후 몬테레이로 넘어가 남아공과 조별리그 최종전을 치른다. 체코-남아공 경기에서 남아공이 승리하지 못한 덕분에 홍명보호는 32강전으로 가는 유리한 고지를 점했다. 한국은 멕시코를 잡으면 남은 경기 결과와 상관 없이 48개국 중 '1호' 32강 진출을 확정한다.

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애틀랜타(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com