[월드컵 리뷰]'교체카드 완벽 적중' 조커 만잠비 2골+바르가스-자카 1골 폭발! 스위스, 보스니아헤르체고비나 4-1 대파..'1승1무 32강 진출 보인다'

스위스 승리의 주역 만잠비 로이터

스위스-보스니아전 모습 로이터

스위스-보스니아전 모습 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]스위스가 교체 카드가 적중하면서 보스니아헤르체코비나를 잡고 32강 진출의 유리한 고지에 올랐다.

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스위스가 19일(한국시각) 미국 로스엔젤레스 스타디움에서 벌어진 보스니아와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 2차전서 4대1 승리했다. 조커 만잠비(2골)와 바르가스(1골-1도움), 자카의 연속골로 스위스의 승리를 이끌었다. 스위스는 1승1무 승점 4점이 됐고, 보스니아는 1무1패로 승점 1점이다.

스위스는 4-3-3 전형으로 나섰다. 최전방에 은도예-엠볼로-리더, 허리에 프로일러-자카-에이비셔, 포백에 로드리게스-아칸지-엘베디-비드머, 골키퍼 코벨을 배치했다. 보스니아헤르체고비나는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 제코-데미로비치, 중원에 알라이베고비치-순지치-타히로비치-메미치, 포백에 콜라시나치-무하레모비치-카티치-데디치, 골키퍼 바실이 나섰다.

스위스가 경기 초반부터 볼점유율을 높게 가져가면서 경기 주도권을 잡았다. 스위스는 좌우 측면을 계속 파고들었다. 반면 보스니아는 자연스럽게 전체 라인이 뒤로 밀렸다. '선수비 후역습'으로 맞대응했다.

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두 팀의 전반전은 팽팽했다. 스위스가 좀더 전체 라인을 끌어올려 보스니아를 밀어붙였다. 하지만 상대 골문을 뚫을 정도의 날카로움은 없었다. 특히 최전방의 은도예와 엠볼로의 마무리 능력이 부족했다. 상대 촘촘한 수비벽을 무너트리기에는 날카로움이 무뎠다. 보스니아도 마찬가지였다. 간간히 역습으로 스위스의 수비 뒷공간을 노렸지만 득점하기에는 역부족이었다. 결국 전반전은 득점없이 0-0으로 끝났다.

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스위스는 후반 10분 은도예의 환상적인 오버헤드킥이 상대 골키퍼의 놀라운 선방에 막혀 아쉬움이 컸다.

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보스니아가 후반 18분 먼저 교체 카드를 썼다. 베테랑 골잡이 제코와 타히로비치를 빼고 바이락타레비치와 바시치를 조커로 투입했다. 스위스는 후반 26분 조커로 3명을 한꺼번에 투입했다. 은도예, 리더, 에이비셔를 빼고 대신 만잠비, 바르가스, 소우를 투입했다.

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스위스는 교체 카드가 적중했다. 후반 29분 만잠비가 오른발 슛으로 보스니아 골망을 흔들었다. 만잠비는 상대 수비수가 걷어낸 공을 오른발로 논스톱으로 차 넣었다. 스위스가 1-0으로 앞서 나갔다.

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기세가 오른 스위스는 공격의 고삐를 더 조였다. 조커로 들어간 만잠비의 에너지 넘치는 플레이가 생기를 불어넣었다. 보스니아의 수비수들을 매우 괴롭게 만들었다. 분위기를 완전히 넘겨준 보스니아는 후반 35분 수비수 무하레모비치가 수비 과정에서 퇴장을 당해 수적 열세에까지 놓였다.

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스위스는 후반 39분 또 교체 카드가 적중했다. 조커 바르가스가 오른발로 두번째 골을 터트렸다. 엠볼로가 내준 공을 바르가스가 논스톱으로 오른발로 차 넣었다. 스위스가 2-0으로 도망가며 승리에 한발 더 다가섰다. 만잠비는 후반 45분 바르가스의 도움을 받아 한골을 추가했다. 후반 추가 시간, 자카가 PK로 네번째 골을 넣었다. 1차전서 카타르와 비겼던 스위스는 2차전을 잡으면서 32강 진출의 유리한 고지에 올랐다.

보스니아는 후반 추가시간에 마흐비치가 한골을 만회하는데 그쳤다. 캐나다와의 1차전서 비겼던 보스니아는 1무1패가 됐다.

1승1무의 스위스의 3차전 상대는 캐나다다. 25일 오전 4시 BC 플레이스 밴쿠버에서 벌어진다. 1무1패의 보스니아는 25일 카타르와 3차전(시애틀 스타디움)을 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com