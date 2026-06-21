[과달라하라 현장]잘 먹고 잘 쉬어야 잘 뛴다…홍명보호, 고지대에서 '폭염 도시'로 향하기 전 '마지막 꿀맛 휴식'

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민이 김민재의 어깨에 손을 올리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵에서 역대 원정 월드컵 최고 성적을 노리는 홍명보호의 콘셉트는 확실하다. '휴식과 집중'이다. 쉴 때 쉬고, 훈련할 때 바짝 땀을 흘려 효율성을 극대화한다는 방침이다.

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두 경기를 치른 대한민국 월드컵대표팀 선수단이 대망의 조별리그 3차전을 앞두고 한 템포 쉬어간다. 지난 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패하며 32강 진출권 조기 확보에 실패했지만, 애초 월드컵대표팀 코치진이 세워놓은 계획대로 선수단에 휴식을 부여했다. 태극전사들은 20일(한국시각) 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 회복훈련을 진행한 뒤 21일까지 1박 2일 꿀맛같은 휴가를 부여받았다. 근처 호텔에 묵고 있는 가족을 만날 선수는 만나러 외출하고, 휴식을 취할 선수는 숙소에 남았다. 대표팀 관계자는 "가족을 만나러 외출한 선수들도 보통 잠은 선수단 숙소에서 잔다"라고 귀띔했다.

월드컵대표팀은 체코전(12일)을 치른지 이틀 후인 14일에도 전체 휴식을 부여받았다. 주장 손흥민(LA FC)이 팀 동료 이재성(마인츠) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북) 등과 함께 숙소 근처 타코 가게를 방문한 게 이때다. 홍명보 월드컵대표팀 감독은 '경기-회복훈련-휴식(외출)'의 순서대로 선수들에게 충분한 휴식을 부여하는 한편, 가족과 보낼 수 있는 시간을 줬다. 대한축구협회(KFA)는 이번 대회에 장기 합숙하는 선수들의 심리적 안정을 위해 '선수단 가족 초청 지원 프로그램'을 실시하고 있다. 최종엔트리 26명 선수 전원에게 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공하고, 선수당 매 경기 4장씩 1등석 티켓을 제공하는 것이 골자다. 홍 감독은 지난달 최종명단 발표 기자회견에서 "장기간 합숙이 일부 선수들에게 어려움으로 작용할 수 있다. 이에 선수들이 가족들과 시간을 보낼 수 있도록 협회와 소통 중"이라고 했고, KFA가 선수단의 요청을 받아들였다. 태극전사들은 가족의 품에서 잠시나마 월드컵을 준비하고 직접 치르는데에서 오는 중압감과 긴장감을 잊고 따뜻한 응원을 받으며 원기를 충전한다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 선수들이 훈련이 펼쳐지는 동안 잠시 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

홍명보호는 22일 다시 훈련장에 모여 남아프리카공화국(남아공)전을 준비한다. 22일 훈련 후 전세기를 타고 3차전 장소인 멕시코 몬테레이로 이동한다. 현지에서 23일과 24일 이틀간 남아공전 집중훈련을 진행할 예정이다. 선수단은 지난달 18일 사전 캠프지인 미국 솔트레이크시티(해발 1460m)에 발을 디딘 후 한 달 넘게 1500m 전후의 고지대에 머물고 있다. 고지대엔 완벽하게 적응했다고 볼 수 있지만, 3차전은 전혀 다른 환경에서 펼쳐진다. 1, 2차전 경기 장소인 과달라하라가 '선선한 고지대(해발 1571m)'였다면, 25일 남아공과 3차전을 치르는 몬테레이는 '무더운 저지대(해발 500m)'다. 이런 변화에 적절히 대처하기 위해선 일단 몸과 마음이 모두 안정되어야 한다. 이번이 선수, 코치, 감독으로 맞이하는 7번째 월드컵인 홍 감독이 가족과의 휴식을 적극적으로 권장하는 이유다. 한 교수는 멕시코전을 앞두고 대표팀 선수단의 심리 상태를 '스테이블(Stable·안정)'이라고 표현했다.

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현재 베이스캠프가 있는 멕시코 파추카에 머물고 있는 남아공은 이틀 연속 휴식없이 훈련에 임했다. 이날 파추카 축구대학 훈련장에서 야외 훈련을 계획한 남아공은 돌연 실내 운동으로 스케줄을 바꿨다. 23일 결전지인 몬테레이로 이동하기 전 숨고르기에 나선 것으로 풀이된다. 대한민국과 남아공의 맞대결은 25일 오전 10시 에스타디오 몬테레이에서 열린다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com