'한국 축구 전설' 박지성이 명쾌하게 말하는 32강 진출 '경우의 수'는 딱 하나, "이긴다는 마인드로 뛰어서 이겨라"[과달라하라ON]

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국의 2026년 북중미월드컵 32강 진출 확률을 계산할 때, 굳이 계산기를 두드릴 필요는 없다. 이것만 기억하면 된다. '패하지 않으면 32강.'

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홍명보호는 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 A조 최종전을 치른다. 1차전에서 체코를 2대1로 꺾었지만, 2차전에서 멕시코에 0대1로 패한 대한민국은 조 2위(승점 3·1승1패)로 3차전 무대에 오른다. 비록 32강 조기 진출에는 실패했지만, 여전히 유리한 위치에 있다는 사실엔 변함이 없다. 2전 전승을 기록한 멕시코(승점 6)가 조 1위로 32강 티켓을 거머쥔 가운데, 아직 1승도 따내지 못한 체코와 남아공은 나란히 승점 1점(1무1패)이다. 한국이 월드컵에서 승점 3점 이상을 확보한 상태로 조별리그 3차전을 맞이하는 건 2010년 남아공 대회 이후 16년 만이다.

'중원사령관' 황인범(페예노르트)은 멕시코전 후 "우리가 지난 월드컵 때보다 2차전이 끝난 현재 시점에 상황은 더 좋다"며 "3차전에서 비기거나 이기면 경우의 수를 굳이 따지지 않아도 된다"라고 말했다. 한국은 4년 전 카타르 대회에선 2차전까지 1무1패였지만, 3차전에서 포르투갈을 2대1로 꺾고 '도하의 기적'을 썼다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 작전 지시하는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

한국이 남아공을 꺾는다면 같은 시각 벌어지는 멕시코-체코전 결과와 상관없이 승점 6점을 기록하며 조 2위로 32강에 진출한다. 남아공과 비겨도 조 2위가 확정된다. 체코가 멕시코를 꺾어 승점이 같아도 이번 대회는 골득실이 아닌 두 팀간 상대 전적, 즉 '승자승'을 먼저 따진다. 한국은 체코에 '승자승'에서 앞서있다.

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한국이 조별리그에서 탈락하는 경우의 수도 있다. 한국이 남아공에 패하고, 체코가 멕시코에 승리하는 경우다. 이렇게 되면, 4위로 추락한다. 반면 한국이 남아공에 지더라도 체코가 멕시코를 상대로 승리하지 못하면 조 3위로 32강 진출을 넘볼 수 있다. 처음으로 48개국이 참가하는 이번 대회는 12개조 1~2위 24개팀과 성적이 좋은 3위 8개팀, 총 32개팀이 32강 티켓을 거머쥔다. 32강 진출의 문이 어느 대회보다 넓어졌지만, 4위엔 기회가 주어지지 않는다.

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한국 축구 전설 박지성 JTBC 축구해설위원은 소위 '안진마(안진다는 마인드)' 보단 이긴다는 마인드가 중요하다고 조언했다. 그는 멕시코전을 마치고 한 축구 유튜브 방송을 통해 "비기려고 하면 일단 공격을 안 나간다. 나갔다가 (공이)잘리면 역습을 맞는다는 생각 때문이다. 그런 상황에선 공격이 안 되니까 그러면 계속 수비를 하게 된다"며 "90분 동안 그렇게 (수비적으로)경기를 하면 상대에 훨씬 많은 찬스를 내줄 수 있다"라고 말했다.

이어 "이기려고 경기를 해야 이기면 이기는 거고, 골을 못 넣으면 비길 수 있다"라고 덧붙였다. 반드시 이겨야 32강에 오르는 남아공이 양 측면의 빠른 발을 지닌 공격수들을 활용해 공격적으로 나선다면, 잠그는 전술을 활용한 멕시코전과 비교해 더 많은 공간이 생겨 결국 홍명보호에 유리할 수 있다고 내다봤다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민이 김민재의 어깨에 손을 올리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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통계업체 '옵타'는 한국이 32강에 진출할 확률을 91.22％로 높게 예측했다. 체코와 남아공의 32강 진출 확률인 30.7%, 18.4%와 제법 차이가 난다. A조 2위는 B조 2위와 만난다. '옵타'는 한국이 32강에서 스위스와 격돌할 것으로 예측했다. 그러나 한국이 스위스를 꺾고 16강에 오를 확률(35.92%)을 스위스의 승리 확률(61.9%)보다 낮게 점쳤다. A조 2위와 B조 2위의 32강전은 29일 오전 4시 미국 LA 스타디움에서 열린다.

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한국이 조 3위로 조별리그를 통과하면 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위, 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 격돌할 가능성이 있다. 홍명보호는 남아공전 승리를 목표로 준비하고 있다. '조커' 엄지성(스완지시티)은 "멕시코전 패배는 큰 동기부여가 됐다. 선수단 자신감이 떨어지진 않은 상태"라고 말했고, '수비 리더' 김민재(바이에른 뮌헨)는 "남아공을 상대하기 쉽지 않겠지만, 이기겠다"라고 강조했다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com