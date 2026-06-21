"막고, 또 막고, 밤새 막을 기세" '대박' 퀴라소GK, 에콰도르 유효슈팅 15개 폭풍선방...옵타 "역대 월드컵 최다 기록"[북중미월드컵]

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[스포츠조선 전영지 기자]'월드컵 출전국 중 가장 작은 나라' 퀴라소의 골키퍼 엘로이 룸이 월드컵 역사상 가장 위대한 선방의 역사를 썼다.

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'월드컵 최고령' 딕 아드보카트 감독이 이끄는 퀴라소는 21일(한국시각) 미국 켄사스시티 스타디움에서 펼쳐진 북중미월드컵 E조 조별리그 2차전에서 에콰도르를 상대로 0대0으로 비기며 월드컵 첫 출전에서 첫 승점이라는 새 역사를 썼다.

축구 통계 전문업체 옵타에 따르면 퀴라소 골키퍼 엘로이 룸은 에콰도르를 상대로 무려 15개의 슈퍼세이브를 기록했다. 이는 1966년 통계 집계 이후 연장전이 치러지지 않은 FIFA 월드컵 단일 경기 사상 골키퍼가 기록한 역대 최다 선방 기록이다.

BBC 해설에 나선 잉글랜드 레전드 마틴 키언은 "룸 골키퍼는 선방 쇼핑리스트를 작성하느라 밤새도록 무실점(클린 시트)을 지켜낼 것처럼 보였다"는 한줄평을 남겼다.

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2006년 독일월드컵에서 대한민국 지휘봉을 잡았던 '네덜란드 축구 레전드' 아드보카트 감독이 이끄는 퀴라소는 이번 대회 감동의 팀이다. 인구 15만명, 카리브의 작은 섬나라의 첫 월드컵 도전, 1차전부터 21번째 월드컵에 나서는 전차군단 독일을 만났지만 패기만만하게 맞섰다. '78세 260일' 월드컵 역사상 최고령 사령탑으로 벤치 앞에 선 아드보카트 감독은 울컥한 듯 눈물을 쏟기도 했다. 딸의 건강 문제로 지휘봉을 내려놨다가 국민적 염원 속에 지난 5월 세 달 만에 다시 지휘봉을 잡았다. 국민적 지지, 선수들의 절대적 믿음 속에 끈끈하고 단단한 원팀을 만들었다. 독일을 당대로 전반 강한 압박과 투지로 인상적인 경기력을 보여줬다. 펠릭스 은메차의 선제골로 0-1로 뒤지던 상황, 전반 19분 첫 슈팅 후 전반 21분 기적의 동점골을 터뜨렸다. 퀴라소의 월드컵 사상 첫 골 역사였다. 이후 내리 6골을 내주며 1대7로 대패했지만, 독일 레전드 골키퍼 마누엘 노이어를 뚫어낸 '언더독' 퀴라소의 투혼은 전세계 축구 팬들에게 깊은 인상을 남겼다.

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독일의 7대1 대승보다 더 큰 뉴스는 독일의 강력한 방패를 뚫어낸 '가장 작은 나라' 퀴라소의 위대한 월드컵 첫 골 역사였다. BBC 스포츠는 경기 후 "비록 7골이나 내주며 패했을지라도, 퀴라소가 터뜨린 한 골은 월드컵에 출전한 가장 작은 나라의 기억 속에 아주 오랫동안 살아 숨쉴 것이다. 정말 위대한 순간이었다"고 찬사를 보냈다. "앞으로 다가올 세월, 퀴라소의 팬들은 오늘의 경기 결과를 기억하지는 못하겠지만 이 첫 골과 이 순간의 환호만큼은 영원히 기억할 것이다. 경기 결과와 상관없이, 오늘 그들은 스스로를 믿을 수 없을 만큼 자랑스러워해도 좋다"는 코멘트를 남겼다.

이날도 퀴라소는 끝까지 포기하지 않았다. 에콰도르를 상대로 10개의 슈팅을 쏘아올렸고, 에콰도르의 모든 슈팅을 온몸으로 막아섰다. 에콰도르는 74.9%의 점유율에 27개의 슈팅, 15개의 유효슈팅을 난사했지만 룸과 필사적인 5백 수비진에 막혀 끝내 골문을 열지 못했다. 1차전 독일을 상대로 동점골을 밀어넣고 끝까지 라인을 내리지 않는 패기를 선보인 후 1대7로 시원하게 대패한 퀴라소는 1차전 첫 골에 이어 2차전 첫 승점 역사를 썼다. 꺾이지 않는 정신으로 26일 오전 5시 '서아프리카 강호' 코트디부아르와 최종전에 도전한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com