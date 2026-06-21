[현장라인업]"죽음의 조" 에이스 구보 없는 日…대량 득점 승리 절실, '감독 바뀐' 튀니지 상대로 선발 명단 발표

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]일본이 튀니지와의 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

운명의 한판이다. F조는 이번 대회 '죽음의 조'로 꼽힌다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹순으로 보면 네덜란드(8위)-일본(18위)-스웨덴(38위)-튀니지(45위)다. 그러나 순위 싸움은 치열하다. 스웨덴은 첫 번째 경기에서 압도적인 피지컬과 강력한 공격력을 앞세워 튀니지를 5대1로 제압했다. 튀니지는 패배 뒤 곧바로 사령탑 교체로 승부수를 띄웠다. 네덜란드와 일본은 1차전에서 2대2로 비겼다. 순위 싸움의 불이 켜졌다.

조별리그 2라운드의 막이 올랐다. 네덜란드가 스웨덴을 상대로 무려 5골을 넣으며 5대1로 크게 이겼다. 이로써 네덜란드(승점 4·골득실 +4)-스웨덴(승점 3·골득실 0)-일본(승점 1·골득실 0)-튀니지(승점 0·골득실 -4) 순으로 정리됐다. 일본이 토너먼트 진출을 위해선 튀니지전 승리는 기본이고 대량 득점이 필요해졌다.

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변수는 있다. 일본은 이번 대회 미나미노 타쿠미, 미토마 가오루, 엔도 와타루 등 핵심 선수 일부가 부상으로 이탈했다. 네덜란드전에선 구보 다케후사가 왼무릎을 다쳐 빠졌다. 이날 경기엔 나서지 못한다. 여기에 외부 변수도 발생했다. 튀니지가 1차전 패배 뒤 감독 교체란 승부수를 띄웠다. 이날 경기는 에르베 레나르 감독의 튀니지 사령탑 데뷔전이다.

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일본은 3-4-2-1 전술을 활용한다. 우에다 아야세가 최전방 공격수로 나선다. 다나카 아오와 이토 준야가 양쪽 날개를 맡는다. 중원엔 나카무라 게이토, 가마다 다이치, 사노 가이슈, 도안 리츠가 자리한다. 스리백엔 이토 히로키, 이타쿠라 고, 도미야스 다케히로가 위치한다. 골문은 스즈키 자이온이 지킨다.

튀니지도 3-4-2-1 포메이션을 들고 나온다. 아니스 벤 슬리마네를 중심으로 세바스티안 토우넥티, 엘리아스 사드가 공격에 앞장선다. 허리는 알리 압디, 한니발 메브리, 엘리에스 스키리, 얀 발레리가 위치한다. 수비는 딜런 브론, 몬타사르 탈비, 오마르 레킥이 담당한다. 골키퍼 장갑은 아이멘 다흐멘이 착용한다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com