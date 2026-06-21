"대반전!" '죽음의 조'→'에이스 부상 OUT' 日 경우의 수 지웠다…이제 F조 '1위 싸움', 튀니지 4-0 완벽 제압

사진=AFP 연합뉴스

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일본이 아시아 월드컵 역사를 새로 썼다. 일본은 21일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 4대0으로 대승했다.

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가마다 다이치가 선제골을 넣었고, 우에다 아야세가 두 골을 책임졌다. 이토 준야는 쐐기골을 넣으며 승리를 합작했다. 일본은 1승1무(승점 4·득실차 +4·6골)를 기록하며 2위에 랭크됐다. 1위 네덜란드(승점 4·득실차 +4·득점 7)에 다득점에서 밀렸다. 일본은 25일 열리는 스웨덴과의 3차전 결과에 따라 최종 순위가 확정된다. 스웨덴(승점 3·1승1패)은 3위에 위치했다. 4위 튀니지(승점 0·2패)는 최종전 결과와 상관없이 토너먼트 탈락이 확정됐다. 일본이 F조 1위로 32강에 진출하면 C조 2위, F조 2위로 오르면 C조 1위와 붙는다. F조 3위로 올라갈 경우 I조 1위 혹은 A조 1위와 격돌한다. 무엇보다 일본은 이날 아시아 국가로는 처음으로 월드컵에서 한 경기 4골을 넣는 역사를 작성하며 환호했다.

특별한 경기였다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 사상 1000번째 격돌이었다. 1930년 우루과이 대회에서 프랑스와 멕시코의 개막전으로 돛을 올린 월드컵은 이날 1000번째 경기를 치렀다. 일본 입장에선 승리는 기본이고 대량 득점이 필요한 상황이었다. 앞서 네덜란드가 스웨덴을 5대1로 잡으며 순위표를 뒤흔든 탓이었다. 변수가 있었다. 일본은 네덜란드와의 첫 경기에서 '공격의 중심' 구보 다케후사를 부상으로 잃었다. 튀니지는 이번 경기를 앞두고 사령탑을 전격 교체했다. 튀니지는 스웨덴과의 1차전에서 1대5로 완패하자 사브리 라무쉬 감독을 경질하고, 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 승부수를 띄웠다.

일본은 경기 초반부터 상대를 거세게 몰아붙였다. 킥오프 4분 만에 득점포를 가동했다. 행운이 따랐다. 나카무라 게이토의 패스가 가마다의 뒷발을 맞고 상대 골문을 뚫었다. 가마다는 일본의 월드컵 역사상 최단 시간 득점 기록을 쓰며 환호했다. 분위기를 탄 일본은 전반 31분 우에다의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 일본은 후반에도 공격의 템포를 늦추지 않았다. 후반 24분 우에다의 패스를 이토가 득점으로 완성했고, 후반 38분엔 우에다가 헤더골로 쐐기를 박았다. 경기가 끝나자 일본 팬들은 물론, 현장의 기자들도 뜨거운 박수로 기쁨을 표현했다.

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모리야스 하지메 감독은 "상대가 어떻게 나올지 몰랐다. 다만, 상대에 너무 얽매이지 말고 우리가 해야 할 일을 차분히 준비했다. (선수들이) 과감한 퍼포먼스를 보여줘서 좋았다"며 "월드컵 경험을 쌓으며 차분히 레벨업한 것이 이번 경기에서 (다양한 선수 기용) 가능했던 것 같다. 팬들이 많이 와주셨는데, 경기 중 우리에게 용기를 줬다"고 고마워했다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com