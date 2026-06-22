'만세! 파리지옥 탈출한다' 이강인, PSG와 '헤어질 결심' 마쳐...PSG 1티어+HERE WE GO 기자 'LEE, 아틀레티코와 원칙적 합의'

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12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]이강인은 이미 헤어질 결심을 마쳤다.

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22일(한국시각) 스페인의 문도 데포르티보는 '이강인이 이미 파리생제르맹을 떠나기로 결정했다'고 보도했다. 이어 'PSG 역시 올 여름 몇몇 선수들을 정리할 계획을 갖고 있다. 이강인이 그 중 하나'라고 했다.

이강인은 올 시즌도 최고의 한해를 보냈다. 유럽챔피언스리그와 프랑스 리그1 우승을 차지했다. 엄청난 유관력과 달리, 그는 PSG 주전 자리에서 밀려났다. 나가는 경기마다 최고의 활약을 펼치며, 프랑스 내에서 높은 평가를 받았지만, 루이스 엔리케 감독은 이강인을 스쿼드 플레이어로 활용하는데 그쳤다. 이강인은 올 시즌 유럽챔피언스리그에서 단 1경기도 선발로 나서지 못했다. 결승전에서도 출전 시간을 받지 못했다.

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이강인은 수많은 클럽들의 관심을 받고 있다. 그 중 아틀레티코 마드리드가 가장 적극적이다. 아틀레티코가 이강인을 원한다는 것은 더이상 비밀이 아니다. 아틀레티코는 이강인이 마요르카를 떠나 PSG로 이적한 2023년 여름부터 매년 러브콜을 보냈다. 지난 1월이적시장에서도 적극적으로 나섰다. 하지만 엔리케 감독이 이강인의 가치를 높이 평가하며, 이적을 막았다.

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여름이적시장이 열리며, 아틀레티코의 구애는 더욱 거세졌다. '레전드' 앙투안 그리즈만을 미국으로 보낸 아틀레티코는 대체자로 이강인을 점찍었다. 과거 발렌시아 CEO로 활동하며 이강인을 누구보다 잘아는 마테우 알레마니 디렉터가 직접 나섰다. '명장' 디에고 시메오네 감독도 이강인을 '제2의 그리즈만'으로 만들겠다는 의지를 내비쳤다. 유럽챔피언스리그 같은 큰 경기마다 번번이 외면되는 이강인 역시 더 많은 출전시간을 원하며, 이적을 염두에 두는 모습이다.

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공교롭게도 이날 프랑스 이적시장 전문가인 로망 콜레-고댕 기자는 자신의 SNS를 통해 '아틀레티코와 이강인이 원칙적인 합의에 도달했다'고 전했다. 콜레-고댕 기자는 PSG 소식에 능통한 인물이다. 이에 앞서 유럽 이적시장의 최고 권위자로 꼽힌 파브리지오 로마노도 '아틀레티코와 이강인의 협상이 순조롭게 진행 중이다. 개인 조건에 대한 합의가 가까워지고 있다'고 보도한 바 있다. 그 전에는 이미 스페인에서 '이강인의 아틀레티코 확정' 기사가 나오기도 했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS/Phil Noble

관건은 이적료다. PSG가 최소 3000만유로(약 528억원) 이상을 원하는 반면, 아틀레티코는 2500만유로(약 440억원) 정도를 지불할 수 있다는 입장이다. 이적료 차이가 크지 않은데다, 아틀레티코가 워낙 이강인을 강하게 원하고 있어 빠르게 협상이 마무리될 수도 있다. 이 경우, 맨시티전은 이강인의 아틀레티코 데뷔전이 될 수도 있다. 물론 변수는 또 있다. 이강인은 2026년 북중미월드컵서 최고의 활약을 펼치며 연일 상종가를 치고 있다. 아틀레티코 뿐만 아니라 맨유, 아스널, 애스턴빌라, 뉴캐슬 등도 원하고 있다. 다른 팀이 적극적으로 나서면 기류가 바뀔 수 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com