'손흥민→이강인 잘 부탁해!' 멕시코→체코가 건네준 '남아공 길잡이'…홍명보호, 초반 '확실한' 기선제압 필요

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]교훈은 명확하다. 홍명보호가 승리를 챙기기 위해선 확실한 '뭔가'가 필요하다. 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

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필승 공식은 '기선제압'이다. 앞서 남아공과 경기를 치른 멕시코와 체코가 홍명보호에 남긴 귀중한 '길잡이'다. 마지막 상대 남아공은 1, 2차전 모두 초반 집중력 부재를 드러냈다. 후반 초반에도 경기력을 잡지 못한 채 레드카드까지 받았다. 물론 남아공이 똑같은 실수를 또 다시 범할 것이란 보장은 없다. 그렇지만 한국 입장에선 곱씹어볼 필요가 있는 부분이다.

남아공은 동일한 패턴을 보였다. '전반 이른 시간 실점→막판 몰아치기'다. 멕시코와의 첫 경기에선 전반 9분 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)에게 선제 실점했다. 체코와의 2차전에선 킥오프 6분 만에 미할 사딜레크(슬라비아 프라하)에게 골을 얻어맞았다. 다급해진 남아공은 이후 매서운 반격에 나섰다. 다만, 두 경기의 결과는 달랐다. 후반 초반의 집중력이 승패를 갈랐다. 멕시코는 후반 4분 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)의 퇴장을 유도했다. 수적 우위를 점한 멕시코는 라울 히메네스(울버햄튼)의 쐐기골을 앞세워 2대0으로 이겼다. 반면, 체코는 번번이 공격 기회를 날렸다. 위기를 넘긴 남아공은 후반 맹공에 나섰다. 체코는 정신을 차리지 못한 채 후반 막판 페널티킥을 허용했다. 남아공은 후반 37분 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 페널티킥을 침착하게 성공시켜 1대1 무승부를 기록했다.

남아공 내부적으로도 이를 문제점으로 인식하고 있다. 휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독은 체코전 뒤 "전반 초반에 집중력이 흐트러진 순간이 있었다. 그 뒤로 제자리를 찾았다. 경기가 안정됐고, 이후 체코를 압박했다. 좋은 모습이었다"며 "이번과 같은 경기력을 한번 더 보여준다면 월드컵 토너먼트에 진출할 가능성이 있다"고 말했다. 주장인 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스)도 "초반 20분 동안 우리는 집중해야 한다. 실점하는 상황이 반복돼선 안 된다"고 강조했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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남아공의 혼을 '쏙' 빼놓기 위해선 홍명보호 공격진의 뜨거운 발끝이 필요하다. 한국은 이번 대회에서 손흥민(LA FC)을 정점으로 이재성(마인츠) 이강인(파리생제르맹)이 공격을 이끌고 있다. 여기에 오현규(베식타시) 황희찬(울버햄튼)이 뒤를 받치고 있다. 멕시코와의 경기에선 측면에서 상대를 혼란에 빠뜨릴 조커 엄지성(스완지시티)과 양현준(셀틱), 장신 공격수 조규성(미트윌란)을 투입, 다각도로 공격에 나섰다. 하지만 아쉽게도 마무리에서 2% 부족했다. 아쉬움을 남긴 한국 공격진은 그 어느 때보다 이를 악물었다.

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엄지성은 "멕시코전에서 득점하지 못한 것에 대해 선수들 스스로 반성을 많이 했다. 앞으로 어떻게 해야 할지 큰 동기부여가 됐다"며 "이를 원동력 삼아 다음 경기까지 장점은 극대화하고 단점은 최소화하겠다. 자신감은 떨어지지 않았고, 좋은 결과를 가져올 수 있을 것"이라고 목소리에 힘을 줬다.

남아공전에 한국 축구 미래가 걸렸다. 한국은 첫 경기에서 체코를 2대1로 잡았지만, 두 번째 경기에선 '홈 팀' 멕시코에 0대1로 석패했다. 1승1패(승점 3)를 기록하며 2위에 위치했다. 물론 홍명보호의 토너먼트 진출이 매우 유리한 것은 사실이다. 이번 대회는 각조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개팀이 32강에 오른다. 한국은 남아공과의 마지막 경기에서 비기기만 해도 32강전에 진출한다.

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그렇다고 방심은 금물이다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 "아직 한 경기가 남았다"며 결연한 의지를 다졌다. 경기가 열리는 몬테레이는 섭씨 40도까지 오르는 땡볕 더위가 맹위를 떨치고 있다. 한국이 이 뜨거운 도시에서 사상 첫 월드컵 2회 연속 조별리그 통과라는 새 역사를 써 내려갈 수 있을까. 운명의 시간이 다가오고 있다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com