대충격 반전! '홍명보호 탈락' 가능성 크다→9% 확률 토너먼트 입구컷…최종전 패배시 '살라의 이집트'와 맞대결 가능성

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 홍명보 감독의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 축구 국가대표팀이 조별리그 마지막 경기를 앞두고 있다. 상대적으로 수월한 상대로 여겨지는 남아프리카공화국이지만, 방심은 금물이다. 한국의 32강 진출 가능성은 91%에 달한다. 그러나 9%의 변수를 무시해서는 안 된다. 적은 확률이라고 보기는 어렵다.

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글로벌 매체 '디애슬레틱'은 22일(한국시각) 한국의 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 32강 진출 확률이 91%에 달한다고 예측했다. 이는 10만회의 시뮬레이션을 돌린 기준이다. 한국이 A조 1위로 진출할 확률은 0%로 나왔다. 멕시코가 이미 2승으로 앞서간 상황이다. 우리 대표팀이 최종전에서 승리하고, 멕시코가 패배해 승점 동률을 이뤄도 승자승에서 밀려 2위가 되기 때문이다. 이번 월드컵은 골득실보다 승자승을 우선으로 한다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 론도 훈련에 나선 배준호 이동경 강상윤의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

한국이 조 2위로 올라갈 확률은 77%로 예측됐다. 3위로 올라갈 확률은 14%다. 탈락 확률은 9%다. 현재 A조는 멕시코가 1위(승점 6점), 한국이 2위(3점), 체코가 3위(1점), 남아프리카공화국이 4위(1점)에 올라있다.

한국이 32강에 오를 경우 만날 가능성이 가장 큰 상대는 스위스다. 확률이 무려 49%에 달한다. 조 2위를 기록할 경우 LA(로스앤젤레스)에서 경기를 치르는데 상대는 B조 2위 팀이다. 현재 B조 2위에 올라 있는 팀이 바로 스위스다. B조 1위는 캐나다이다. 우리나라가 캐나다와 맞대결할 확률은 28%로 나왔다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 이강인이 그라운드를 걸으며 회복훈련을 소화하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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한국이 3위로 진출한다면 E조 또는 G조 1위 팀과 맞붙게 되며, 경기는 보스턴 또는 시애틀에서 열린다. E조 1위는 독일이며, G조 1위는 이집트다. 시뮬레이션 상에서는 우리가 이집트와 만날 확률이 9%에 달했다. 뒤이어 벨기에가 3%로 높았다.

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한국은 오는 25일 있을 남아공과의 조별리그 최종전에서 무승부 이상을 거두면 32강 토너먼트에 진출한다. 남아공에게 패배한다면 62%의 확률로 다음 라운드에 진출할 수 있다. 토너먼트에서 강팀들과의 대진을 피하기 위해 승리가 필수적이다. 약체로 불리는 남아공이지만, 방심은 금물이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com