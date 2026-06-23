'EPL 러브콜'→'김민재 짝꿍' 韓 새 수비 핵심 이한범 "국민께 영광 안겨드리고 싶다…비긴다는 생각 NO!"[현장인터뷰]

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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[산니콜라스(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"국민께 영광을 안겨드리고 싶다."

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대한민국의 새 수비 핵심 이한범(24·미트윌란)이 굳은 각오를 다졌다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 23일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산티콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 최종전 대비 훈련에 돌입했다.

훈련 전 공식 기자회견에 나선 이한범은 "남아공전 무조건 이겨서 더 높은 위치로 가서 국민께 영광을 안겨드리는 것이 목표다. 좋은 결과와 내용을 보여드리도록 하겠다"고 다짐했다.

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남아공전에 한국 축구 미래가 걸렸다. 한국은 첫 경기에서 체코를 2대1로 잡았지만, 두 번째 경기에선 '홈 팀' 멕시코에 0대1로 석패했다. 1승1패(승점 3)를 기록하며 2위에 위치했다. 물론 홍명보호의 토너먼트 진출이 매우 유리한 것은 사실이다. 이번 대회는 각조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개팀이 32강에 오른다. 한국은 남아공과의 마지막 경기에서 비기기만 해도 32강전에 진출한다.

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이한범은 "체코전부터 시작해서 멕시코도 그렇고 수비적으로 점점 단단해지고 있다는 것을 느낀다. 남아공전도 잘 준비해서 하던대로 똑같이 잘 준비하면 충분히 잘 마무리할 수 있을 것으로 보인다"며 "선수들끼리는 비긴다는 생각은 절대 하지 않는다. 무조건 이긴다는 생각으로 한다. 안일한 생각은 없다는 것을 말씀 드리고 싶다"고 각오를 다졌다.

그는 최근 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 러브콜의 주인공으로 알려졌다. 이한범은 "좋은 결과와 내용을 보여드리도록 하겠다"고 다짐했다.

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다음은 이한범과의 일문일답.

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산니콜라스(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 이한범과 엄지성의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

- 체코-멕시코와 남아공은 다르다. 수비진은 어떻게 막아야할지 얘기한 것이 있는가.

체코전부터 시작해서 멕시코도 그렇고 수비적으로 점점 단단해지고 있다는 것을 느낀다. 남아공전도 잘 준비해서 하던대로 똑같이 잘 준비하면 충분히 잘 마무리할 수 있을 것으로 보인다.

- 멕시코전 긍정 경기력 비결 및 남아공전 대비.

멕시코 때 훌리안 키뇨네스(알 카디시야) 선수를 너무 의식하지는 않았던 것 같다. 김민재-이기혁 형과 잘 준비해서 잘 막아야겠다고 했다. 운도 잘 따라줬던 것 같다. 수비 조직적으로 잘 준비하다보면 똑같이 잘 막을 수 있을 것 같다.

- 멕시코전 소통 실수가 있었는데, 혹시 따로 얘기한 것이 있나.

나와 (김)승규 형이 직접 적으로 소통한 건 없다. (이)기혁이 형과 얘기하는 것을 많이 봤다. 그런 실수가 나오면 안 되지만 그 전에 모든 선수들이 그런 상황이 만들어졌다. 승규 형이 앞으로 나갔을 때 내가 골대 안쪽에 있었다. 나도 준비를 좀 더 잘했더라면, 골을 막을 수 있었을 것이다. 그게 아쉬웠는데 다음 경기에는 그런 일 없도록 잘 하겠다.

- 조규성과 한 팀에서 뛰는 데 한 얘기가 있나.

멕시코나 체코 선수들에 비해 신장이 낮다고 들었다. 우리가 세트피스 상황에서 잘 준비하려고 한다. 월드컵 오기 전에 월드컵에 가서 같이 경기 뛰면 어떻게 할지 얘기 많이 나눴다. 같이 뛴다면 더 좋을 것 같다.

- 몬테레이에서의 더위는 어떤가.

일단 느끼는 것은 비행기 내려서부터 덥고 습하다고 느꼈다. 운동을 해봐야 호흡이 얼마나 가쁜지 알 수 있을 것 같다.

- 스리백 호흡 잘 맞췄는지 궁금하다.

지난해부터 스리백으로 바꿔서 했다. 시간이 많이 없었지만 감독님과 코칭스태프와 얘기하면서 잘 맞췄다. 수비 선수들과 많은 얘기하면서 (김)민재 형을 중심으로 잘 맞춰진 것 같다.

- 마지막 경기 비기기만 해도 된다. 혹시 선수들 마음가짐은 어떤가.

선수들끼리는 비긴다는 생각은 절대 하지 않는다. 무조건 이긴다는 생각으로 한다. 안일한 생각은 없다는 것을 말씀 드리고 싶다.

- 남아공 주축 선수 일부가 마멜로디에서 뛴다. 지난해 울산이 클럽월드컵에서 경험했다.

(조)현우 형이 한 번 밥먹을 때 얘기해주셨다. 빌드업 위주로 축구한다고 했다. 우리 팀(미트윌란)에도 잠비아 선수가 있어서 말을 들었는데 남아공이 다른 팀과 달리 빌드업 많이 하는 축구를 한다고 들었다.

- '수비 리더' 김민재가 한 조언이 있나.

특히 멕시코전에 키뇨네스 선수가 매우 중요했다. 뒤에는 걱정하지 말고 앞에 막아주면 본인이 다 해줄거라고 해서 내가 믿고 편하게 해줄 수 있었던 것 같다.

- 두 경기 연속 오른쪽 윙백이 바뀌었다.

(설)영우 형과 (호흡) 맞춘 시간이 더 길긴 하다. 그러나 멕시코전 때 (김)문환이 형이랑 뛰었는데 생각보다 더 잘 맞고 소통도 잘 됐다. 그래서 그런 부분에 있어서는 걱정하지 않는다.

- 일본이 아시아 새 기록을 썼다.

일본에는 우리보다 유럽 경험 많은 선수가 많다. 그렇다고 해서 크게 일본 선수들을 동경한다거나 하지 않는다. 우리가 할 것만 한다고 생각한다.

- 남아공은 어떤 성격의 팀으로 파악하고 있나.

일단 골키퍼 킥이 좋고 빌드업도 좋다. 압박도 중요하지만 (상대) 선수들이 빠르니 뒷공간에 대해 준비하면서 조심하면서 하면 충분히 잘 될 것 같다.

- 쇼케이스 느낌이 있다. 남은 기간 각오.

남아공전 무조건 이겨서 더 높은 위치로 가서 국민께 영광을 안겨드리는 것이 목표다. 좋은 결과와 내용을 보여드리도록 하겠다.