[월드컵 리뷰]일본 3위→32강 절대 안 된다...'자연재해급 득점력' 홀란 무섭다, 멀티골로 메시-음바페 추격, 노르웨이 세네갈전 3-2 승리

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]노르웨이가 다시 한번 승리의 미소를 지었다.

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노르웨이는 23일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 세네갈과의 2026년 북중미월드컵 I조 조별리그 2차전에서 3대2로 승리했다. 노르웨이는 이번 승리로 I조 2위에 자리했다.

노르웨이는 엘링 홀란과 마르틴 외데고르, 알렉산데르 쇠를로트, 산데르 베르게 등 주력 선수가 모두 나섰다. 세네갈도 니콜라스 잭슨, 사디오 마네, 에두아르도 멘디, 칼리두 쿨리발리, 이스마일라 사르까지 최정예 라인업을 구성했다.

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전반 초반부터 노르웨이가 골문을 노렸다. 전반 2분 안토니오 누사가 코너킥 상황에서 시도한 슈팅이 시작이었다. 전반 13분에는 박스 안에서 외데고르가 컷백 패스를 받아 시도한 슈팅이 골문 위로 뜨고 말았다.

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노르웨이는 세네갈의 실수를 놀치지 않았다. 전반 43분 쿨리발리가 클리어링 실수한 것을 페데르센이 놓치지 않았다. 페데르센은 공을 잡고 곧바로 문전으로 침투해 강력한 슈팅으로 멘디와 골대 사이를 뚫었다. 노르웨이는 전반 추가시간 홀란의 헤더가 멘디에 잡히며 추가골 기회를 날렸다.

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추가 득점은 나오지 않으며 전반은 노르웨이의 1-0 리드로 마무리됐다.

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후반 초반 곧바로 격차를 벌리는 득점을 터트린 노르웨이다. 후반 4분 역습 상황에서 외데고르의 침투 패스를 받은 홀란은 박스 좌측에서 균형을 잃으면서도 깔끔하게 마무리하며 골망을 흔들었다.

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세네갈이 빠르게 한 골을 추격했다. 후반 8분 침투하는 사르를 바라본 마네의 패스가 정확하게 연결됐다. 사르는 수비 견제에 쓰러지는 상황에서도 슈팅을 연결하며 노르웨이 골망을 흔들었다.

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홀란은 추격을 허용치 않았다. 한 골을 더 넣고 달아났다. 후반 13분 박스 안 혼전 상황에서 패트릭 베르그가 박스 좌측에서 내준 패스를 논스톱 슈팅으로 연결한 홀란, 공은 그대로 골대 상단을 맞고 골문 안으로 향했다.

세네갈이 마지막 순간 한 골의 격차를 좁혔다. 후반 추가시간 사르의 슈팅이 다시 한번 골망을 흔들었다.

결국 경기는 노르웨이의 3대2로 승리로 마무리됐다.

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일본은 만약 최종전 스웨덴과의 경기에서 패배한 후 3위로 32강에 진출할 경우, I조 1위와 격돌할 가능성이 크다. 프랑스와 I조 1위를 경쟁하는 노르웨이는 선수단 전원이 생애 첫 월드컵이지만, 그럼에도 위력적인 경기력을 선보이고 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com