'손흥민 선배' 판더바르트 사과 못 봤나...K리그 출신 세르비아 해설가 '인종차별' 망언 등장, "흑인 선수 60분 지나면 집중력 하락"

사진=가디언 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 경기 해설에서 또 인종차별적 발언이 나왔다.

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영국의 가디언은 23일(한국시각) '세르비아 해설위원이 벨기에 경기 도중 인종차별 발언으로 논란을 일으켰다'고 보도했다.

가디언은 '세르비아 공격수였던 라데 보그다노비치는 벨기에와 이란의 월드컵 경기 도중 해설로 출연해 흑인 선수들이 60분에서 80분 이후 집중력이 부족하다고 발언해 논란을 일으켰다. 보그다노비치는 벨기에 수비수 네이선 옹고이가 레드카드를 받자 이와 같은 발언을 했다'고 전했다.

이어 '진행자는 보그다노비치의 발언에 대해 이의를 제기했지만, 보그다노비치는 대부분의 선수가 집중력이 부족하다고 자신의 의견을 굽히지 않았다'고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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벨기에와 이란은 22일 미국 캘리포니아주 잉글우드의 LA 스타디움에서 열린 이란과의 2026년 북중미월드컵 G조 2차전에서 0대0 무승부를 거뒀다. 이날 경기 막판 네이선 옹고이가 백패스 실수로 퇴장을 당하자, 보그다노비치는 "나는 항상 흑인 선수들이 60분에서 80분 이상 경기를 뛸 만큼 집중력이 부족하다고 말했다"며 "나는 인종차별주의자가 절대 아니다. 우리가 경기를 할 때는 선수들의 실수를 막기 위해 오히려 우리가 나서서 보호해야 할 때도 있었다"고 지적했다.

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다만 그의 발언은 엄청난 비난을 받았고, 보그다노비치는 결국 고개를 숙여야 했다. 그는 로이터 통신에 보낸 성명에서 "흑인 축구 선수들에 대한 제 발언에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

스포츠조선 DB

보그다노비치는 과거 현역 시절 아틀레티코 마드리드, 베르데 브레멘, 사라예보 등에서 뛰었으면, 포항아톰즈(현재 포항스틸러스)에서 활약한 경험도 있다. 당시 포항에서 147경기 55골을 기록했고, 황선홍, 홍명보, 박태하 등 포항 레전드들과 함께 그라운드를 누비기도 했다.

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최근 월드컵 해설에서 인종차별 발언이 등장하며 비판이 쇄도하고 있다. 토트넘 출신 라파엘 판더바르트는 "판더펜은 오가와 고키 마크를 완전히 놓쳤다. 마크를 맡으면 자신이 마크하는 선수에 대한 책임을 져야 한다. 물론 일본 선수들은 비슷하게 생겼다. 판더펜도 같은 생각을 했을 수 있다. 물론 이건 농담이다"고 아시아 선수 비하 발언으로 질타를 받았다. 이후 판더바르트는 공개 사과로 고개를 숙였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com