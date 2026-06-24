"손흥민과 유사한 선수 19위" 토트넘, 월드컵서 '제2의 쏘니' 찾기 혈안…리버풀의 학포 영입 준비 중→"1년간 찾아 헤맨 대체자 찾을 수도"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 달려나오고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼는 이번 2026 북중미 월드컵에서 손흥민의 대체자 찾기에 혈안이다. 손흥민이 떠난 지 상당 시간이 지났지만, 아직까지 토트넘에서 '포스트 손흥민'이라 불릴 인재는 없다.

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영국 풋볼팬캐스트는 23일(한국시각) '손흥민이 1년 전 토트넘을 떠나기로 한 이후 상황은 그야말로 폭풍처럼 흘러갔다'며 '그가 떠난 뒤 성공은 따라오지 않았다'고 전했다.

지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등을 겨우 면한 토트넘은 리빌딩을 준비한다. 토트넘은 이미 앤디 로버트슨과 얀 폴 반헤케, 마르코스 세네시를 데려왔다.

코디 학포. 사진=365스코어

토트넘은 여기서 멈추지 않는다. 이번 여름 이적시장에서 팬들이 만족할 만한 움직임을 보여야 한다. 우선 뉴캐슬 유나이티드의 산드로 토날리에 대한 관심을 갖고 있다. 마테우스 페르난데스(웨스트햄 유나이티드)도 토트넘의 관심 대상으로 알려져 있다.

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하지만 토트넘이 가장 갈구하는 포지션은 측면 공격수다. 손흥민의 빈자리를 대체할 선수를 이제는 영입해야 할 시기이기 때문이다. 맨체스터 시티의 사비뉴는 1년 전에도 영입을 시도했지만 결국 성과를 거두지 못했다. 또다른 윙어로 코디 학포(리버풀)가 있다. 학포는 이번 월드컵에서 네덜란드 대표팀 소속으로 뛰면서 맹활약하는 중이다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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앞서 이탈리아 매체에 따르면 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 학포의 영입을 원하고 있다. 토트넘은 제안을 준비 중이며, 이미 선수 및 그의 측근과 협상에 나서고 있다. 학포는 오는 2031년까지의 장기계약을 제안받은 것으로 알려졌다.

학포가 손흥민만큼 활약할 수 있는지가 중요하다. 손흥민은 토트넘의 레전드로 남았다. 454경기에서 173골과 101도움을 기록했다. 왼쪽 측면에서 가장 믿을 수 있는 존재였고, 팀이 위기에 빠질 때마다 토트넘은 손흥민의 골 결정력에 기댔다.

로이터연합뉴스

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학포는 왼쪽 측면과 중앙 공격수 역할을 모두 수행할 수 있다는 점에서 손흥민과 포지션적인 유사점이 있다. '스카우트랩'에 따르면 유럽 5대 리그 선수들을 분석한 결과 학포는 손흥민과 가장 유사한 선수 19위로 평가됐다. 두 선수의 공통점은 페널티박스 안으로 적극 침투하고, 빠른 속도로 공을 몰고 전진하는 공격수들이라는 것이다. 왼쪽에서 공을 받은 뒤 안쪽으로 파고드는 움직임이 매우 비슷하다는 평가를 받았다.

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매체는 '아마 유일한 걸림돌은 이적료일 것이다'며 '사비뉴와 비교하면 토트넘에게 학포는 훨씬 검증된 선수다'고 전했다. 이어 '어쩌면 1년간 찾고 있던 손흥민의 대체자가 될 수도 있다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com