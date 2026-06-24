"이상적이진 않잖아!" 韓 격돌 앞둔 '최하위' 남아공 휴고 브로스 감독, 결국 분노 폭발 "과하긴 하다" 작심 발언[몬테레이 이슈]

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 결국 분노했다.

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남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

승리가 간절하다. 남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 선제골을 내주고 흔들렸지만, 경기 막판 페널티킥을 얻어내 무승부를 챙겼다. 이로써 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다.

결전을 앞둔 브로스 감독은 공식 기자회견에서 "사실 전체적으로 기온 자체가 좀 특별하긴 하다. 굉장히 덥다. 우리가 장점을 가진지는 잘 모르겠다. 경기를 뛰면서 봐야할 것 같다. 그러나 이 기온 자체는 적응하기가 굉장히 어렵다"며 "하루이틀 안에 어렵고 1, 2주 정도는 적응해야 되는데 내가 선수일 때는 이런 정도의 온도일 때는 적응 너무 힘들었다. 아무리 훈련을 해도 어려웠다. 아프리카 사람이기 때문에 고온에 더 적응잘할 수 있는지는 모르겠는데 봐야 할 것 같다"고 말했다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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남아공은 결전을 불과 이틀 앞두고 '결전지' 몬테레이에 합류했다. 더욱이 남아공은 이번 대회에서 매우 복잡한 이동 동선을 자랑한다. 멕시코 파추카에 베이스캠프를 차렸고, 멕시코시티(멕시코)-애틀랜타(미국)-몬테레이를 오가며 경기한다.

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브로스 감독은 결국 분노했다. 그는 "굉장히 피곤하다. 계속해서 이동을 해야하고, (각 도시) 시차도 있다. 멕시코시티에서 한번 경기를 하고 애틀랜타에서 경기를 했다. 거기서도 두 시간 시차가 있었다. 이번에는 몬테레인데 또 통과하면 LA, 시애틀 등에서 경기를 해야한다. 이미 경기를 하고 또 4일 뒤에 이동을 해서 시애틀로 이동해야 될 수도 있다"고 말했다.

그는 "피곤하기도 하고 회복 자체가 어려울 수밖에 없다. 그래서 토너먼트가 계속 진행되는 동안 피로가 누적된 것이다. 세 개의 국가가 다르고 그래서 이상적이지는 않은 것 같다. 특히 선수들의 회복에는 이상적이지 않다. 특히 오늘과 내일은 아주 고온의 환경에 노출이 돼 있다. 운동을 해야하는데 선수들 같은 경우 굉장히 에너지 소진이 많이 된다. (조별리그를) 통과하면 또 다시 멕시코시티를 갔다가 미국을 갔다가 이런 이동이 과하긴 한다. 이번 월드컵은 적응을 해야한다. 하지만 쉽진 않다"고 작심 발언했다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com