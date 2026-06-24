"韓 분석 마쳤다…우리에겐 승리뿐" 레드카드 징계 한국전 복귀, '최하위' 남아공 핵심 자신감 폭발

사진=AP Photo/Eduardo Verdugo-AP 연합뉴스

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]스페펠로 시톨레(CD 톤델라)가 대한민국전 자신감을 드러냈다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 선제골을 내주고 흔들렸지만, 경기 막판 페널티킥을 얻어내 무승부를 챙겼다. 이로써 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다.

한국전에도 누수가 있다. 남아공은 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 한국전에 나서지 못한다. 다만, 시톨레가 퇴장 징계가 끝나 복귀한다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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결전을 앞둔 시톨레는 공식 기자회견에 나서 "이번 경기는 우리에게 굉장히 중요하다. 32강으로 진출하기 위해서 아주 열심히 준비했다. 꼭 진출해야 하는 상황"이라고 말했다.

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그는 멕시코전 패배에 대해서도 솔직한 마음을 전했다. 시톨레는 "1차전에서는 그렇게 좋은 경기를 하진 못했다. 그러나 팀이 보여준 지원은 정말 좋았다. 매우 감사하게 생각한다. 우리를 든든하게 지원해줬다. 우리 팀에는 좋은 선수들 뿐만 아니라 좋은 사람들이 있다"고 고마움을 전했다.

징계를 털고 돌아온 시톨레는 "우리는 매우 좋은 팀을 상대한다. 한국이 어떤 팀인 지 알고 있다. 경기 분석도 마쳤다. 감독님이 말씀처럼 우리가 다음 라운드에 가기 위해 할 것은 승리 뿐"이라며 "우리는 동기부여가 돼 있다. 내일이 굉장히 기다려진다"고 각오를 다졌다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com