[몬테레이 LIVE]'모든 준비는 끝났다' 홍명보, 히딩크 이어 첫 '월드컵 2승' 대기록 세우고 LA로 간다

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 선수들의 론도 훈련을 지켜보고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 손흥민과 조규성이 론도 훈련을 펼치며 환호하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[산니콜라스(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵에 참가 중인 홍명보호가 24년만에 대기록을 목표로 '살인더위'를 뚫고 마지막 담금질에 나섰다.

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홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 24일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리아오에서 남아공전 대비 최종 훈련을 소화했다.

축구대표팀은 초반 15분만 공개된 이날 정상적으로 28명 전원(예비선수 2명 포함)이 훈련에 참여해 구슬땀을 흘렸다.

선수들은 체감온도가 40도 이상에 달하는 불볕 더위에도 '아, 춥다' '정신력으로 이겨내야 한다'며 강인한 마인드 컨트롤로 정신 무장을 하고 훈련장에 나섰다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 김민재 김문환 황인범 박진섭이 론도 훈련을 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 배준호 이강인 양현준이 론도 훈련을 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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훈련 전 터널 입구에선 한 대표팀 스태프가 선수들에게 모기기피제를 뿌렸다. 베이스캠프인 멕시코 과달라하라에선 쉽게 보지 못한 풍경이다. 대표팀 관계자는 "이곳에 모기가 많다"라고 귀띔했다.

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태극전사들은 홍명보 감독의 메시지와 함께 힘차게 훈련에 돌입했다. 2차전 멕시코전 패배 데미지는 이미 극복한 듯, 주장 손흥민(LA FC) 등 훈련에 임하는 선수들의 표정은 밝았다.

23일 같은 훈련장에서 전면 비공개 훈련을 진행한 축구대표팀은 이틀 연속 비공개로 남아공전 맞춤 전술 훈련을 실시했다.

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남아공이 후방부터 패스 연결을 통해 공격 기회를 넘보는, 소위 '빌드업 축구'를 펼치는 만큼 훈련을 통해 전방 압박 전술과 압박 타이밍을 맞추는 시간을 가졌을 것으로 보인다.

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평균 신장이 작은 남아공의 낮은 높이를 공략하기 위한 세트피스 훈련, 상대의 빠른 측면 공격에 대비한 측면 수비 훈련에도 심혈을 기울였을 것으로 추정된다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

박지성 JTBC 축구해설위원은 훈련장에서 취재진과 만나 "남아공은 양 사이드 공격이 상당히 빠르다. 윙어뿐 아니라 풀백도 높은 위치까지 올라온다. 사이드 공격을 얼마나 효과적으로 막느냐가 중요하다"라고 조언했다. 이어 "남아공은 빌드업 플레이를 많이 하는데, (전방)압박을 당했을 때 실점하는 장면을 지속적으로 보여준다. 실수를 유발하는 게 중요하다. 그런 것이 결과를 바꿔놓을 수 있다"라고 강조했다.

선발진 교체 움직임도 감지된다. 전방 압박 강도를 높이는 위해 '짐승남' 오현규(베식타시)를 최전방에 먼저 투입하고, 손흥민을 동시에 측면에 세우거나, 조커로 활용하는 방안이 떠오른다. 손흥민은 앞선 두 경기에서 최전방 공격수로 선발출전해 각각 후반 24분과 12분 득점없이 교체돼 나왔다.

차범근 전 감독은 최근 국제축구연맹과 인터뷰에서 "손흥민은 최전방보단 측면이 편안해 보인다"라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인을 바라보는 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독과 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

홍 감독이 스리백 카드를 또 꺼낼 경우 윙백에 변화를 줄 가능성도 있다. 앞서 체코전에선 오른쪽 설영우(츠르베나 즈베즈다)-왼쪽 이태석(아우스트리아 빈), 멕시코전에선 김문환(대전)-설영우가 양 날개를 맡았다. 다양한 이유로 지난 두 경기에서 외면을 받은 첫 해외태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 월드컵 데뷔 기회를 받을지가 관심이다.

멕시코전에서 결승골 빌미를 제공하는 치명적 실수를 범한 수문장 김승규(FC도쿄)는 실점 장면 외에는 군더더기 활약을 펼친 만큼 그대로 골문을 지킬 것으로 예상된다.

1승1패(승점 3)로 A조 2위에 위치한 홍명보호는 남아공전에서 비기기만 해도 자력으로 조 2위를 확정지으며 32강 티켓을 확보할 수 있다. 홍 감독은 이날 경기장에서 진행된 기자회견에서 "우리가 월드컵 3차전을 앞두고 이런 경우의 수는 없었던 것 같다. 꼭 이겨야만 했었다. 일단 이런 상황은 우리에게 나쁘지 않지만 그렇다고 특별히 도움이 되는 것도 없다고 생각한다. 이런 경기가 더 어렵다. 비겨도 된다는 그런 생각을 한다면 나는 반대로 어려움에 처할 수 있다. 포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"라고 말했다.

박 위원은 "우리가 준비를 잘한다면 남아공전 승리를 통해 32강에 진출할 수 있다고 생각한다"며 "우리가 선제골은 넣은 경기가 없어서 선수들이 상당히 피로함을 느꼈을 거다. 선제골은 넣으면 상당히 유리한 위치에서 경기를 할 수 있고 좋은 플레이가 나올 수 있다고 생각한다. 수비적으로 무실점을 하는 것이 상당히 좋을 것"이라며 이긴다는 마인드로 싸워야 한다고 조언했다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아공 축구국가대표팀 공식 기자회견이 열렸다. 기자회견 후 남아공 선수단이 잔디를 밟아보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아공 축구국가대표팀 공식 기자회견이 열렸다. 경기장 외곽에서 바라본 에스타디오 몬테레디의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

한국이 이날 승리시 체코-남아공전 결과와 상관없이 32강 진출권을 따낼 수 있을뿐더러 2002년 한-일월드컵 이후 역대 두 번째로 조별리그 2승을 안고 토너먼트에 오를 수 있다. 한-일대회 당시 조별리그에서 2승1무 조 1위로 16강에 진출해 4강 신화를 썼다.

체코전(2대1 승)을 통해 대표팀 사령탑으론 처음으로 월드컵 마수걸이승을 따낸 홍 감독은 이날 남아공을 꺾으면 한-일월드컵 4강 신화를 이끈 거스 히딩크 감독(3승)에 이어 두 번째로 2승째를 기록한다. 한국인 사령탑으론 처음이다.

대망의 남아공전은 25일 오전 10시 에스타디오 몬테레이에서 열린다. 이날 무승부 이상을 거둬 조 2위로 32강에 오르면 오는 30일 B조 2위와 미국 LA에서 16강 진출을 다툰다.

산니콜라스(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com