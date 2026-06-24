[현장인터뷰]"韓 이런 '경우의 수' 없었다!" 홍명보 감독 "2~3자리 변화…포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음"(일문일답)

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독과 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 조별리그 마지막 결전을 앞두고 굳은 각오를 다졌다.

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대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다. 한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올렸다. 2차전에서 멕시코에 0대1로 패해 조 1위 자리는 놓쳤다. 운명은 최종전에서 결정된다. 한국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위를 확보한다. 지더라도 조 3위 가능성은 남아 있다. 다만, 남아공에 자칫 패한다면 상황에 따라 4위로 추락해 탈락할 수도 있다.

결전을 앞둔 홍 감독은 경기 전 열린 공식 기자회견에서 "우리에게는 가장 중요한 경기가 남았다. 우리의 준비 과정은 지난 경기 전체적으로 나쁘지 않았지만, 결과를 가지지 못한 부분에 있어서 분위기는 이겼을 때보다는 조금 처져있는 것이 사실이다. 그렇지만 우리 선수들이 너무 떨어지지 않았다고 생각한다. 몸도 그렇고 정신적으로도 회복이 됐다고 생각한다. 다른 준비 과정은 평상시와 동일하게 했다"고 말했다.

그는 "중요한 경기다. 몇 가지 코칭포인트가 있지만, 전체적으로는 우리가 무엇을 더 특별히 해야한다고 얘기하지는 않았다. 내가 봤을 때 1, 2차전에서 선수들이 보여준 모습은 충분했다. 좋은 모습을 나는 선수들이 다 보여줬다고 생각한다. 우리가 마지막, 중요한 경기니까 더 자신감 갖고 믿음을 갖고 경기에 임하라는 말을 하겠다"고 재차 강조했다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 통역기를 착용하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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변수는 날씨다. 한국은 1, 2차전을 '고지대' 멕시코 과달라하라에서 소화했다. 몬테레이는 최근 40도를 넘나드는 불볕더위를 자랑하고 있다. 홍 감독은 "(이전 경기장인) 과달라하라와는 다른 환경이다. 아무래도 선수들이 힘든 부분이 있을 것으로 생각한다. 그래도 이 환경은 선수들이 적응하기 그렇게 어렵지 않다. 꾸준히 해온, 습도 있고 높은 온도의 날씨다. 100% 적응은 쉽지 않지만 그래도 우리가 몬테레이의 날씨를 사전에 알고 있었다. 고지대와 같이 (적응) 준비를 했다. 고지대 적응에 대한 자신감이 중요했던 것처럼 우리 선수들이, 물론 느끼는 건 덥다고 느낄 수 있지만 경기에 큰 지장 없을 것으로 생각한다"고 했다.

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토너먼트 진출에 유리한 상황인 것은 맞다. 그러나 홍 감독은 전혀 들뜨지 않았다. 그는 "월드컵에서 우리가 3차전을 앞두고 이런 경우의 수는 없었던 것 같다. 꼭 이겨야만 했던 것 같다. 일단 이런 상황은 우리에게 나쁘지 않지만 그렇다고 특별히 도움이 되는 것도 없다고 생각한다. 이런 경기가 하기 어려운 경기다. 상대가 까다롭다. 우리가 비겨도 된다는 그런 생각을 한다면 나는 반대로 어려움에 처할 수 있다고 생각한다. 포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"고 목소리에 힘을 줬다.

다음은 홍명보 감독과의 일문일답.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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- 내일 경기 준비.

말씀하신대로 우리에게는 가장 중요한 경기가 남았다. 우리의 준비 과정은 지난 경기 전체적으로 나쁘지 않았지만, 결과를 가지지 못한 부분에 있어서 분위기는 이겼을 때보다는 조금 처져있는 것이 사실이다. 그렇지만 우리 선수들이 너무 떨어지지 않았다고 생각한다. 몸도 그렇고 정신적으로도 회복이 됐다고 생각한다. 다른 준비 과정은 평상시와 동일하게 했다.

- 한국과 멕시코의 좋은 관계.

한국과 멕시코의 관계가 아주 좋은 것은 우리가 잘 알고 있다. 예를 들면 우리가 1차전 체코와의 경기에서도 우리 팬 뿐만 아니라 경기장 찾아준 멕시코 팬들이 '코리아'를 외처준 것을 다 알고 있다. 감사하게 생각한다. 이곳에 한국 기업이 많고, 교민이 많다는 것도 충분히 안다. 내일 경기에 조금 더 홈그라운드 같은 기분을 갖고 우리 선수들이 경기할 수 있다는 것은 큰 선물이라고 생각한다. 그 부분을 잘 이용해서 좋은 경기 할 수 있도록 하겠다.

- 이곳의 날씨 변수.

(이전 경기장인) 과달라하라와는 다른 환경이다. 아무래도 선수들이 힘든 부분이 있을 것으로 생각한다. 그래도 이 환경은 선수들이 적응하기 그렇게 어렵지 않다. 꾸준히 해온, 습도 있고 높은 온도의 날씨다. 100% 적응은 쉽지 않지만 그래도 우리가 몬테레이의 날씨를 사전에 알고 있었다. 고지대와 같이 (적응) 준비를 했다. 고지대 적응에 대한 자신감이 중요했던 것처럼 우리 선수들이, 물론 느끼는 건 덥다고 느낄 수 있지만 경기에 큰 지장 없을 것으로 생각한다.

- 3차전에서 선수들이 보여주길 기대하는 것.

중요한 경기다. 몇 가지 코칭포인트가 있지만, 전체적으로는 우리가 무엇을 더 특별히 해야한다고 얘기하지는 않았다. 내가 봤을 때 1, 2차전에서 선수들이 보여준 모습은 충분했다. 좋은 모습을 나는 선수들이 다 보여줬다고 생각한다. 우리가 마지막, 중요한 경기니까 더 자신감 갖고 믿음을 갖고 경기에 임하라는 말을 하겠다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

- 선발 라인업 변화 있나.

두세 포지션 정도는 변화가 있을 것으로 생각한다.

- 1983년 20세 이하 월드컵 4강 신화의 땅이다.

우리는 잘 몰랐다. 우리에게도 그런 기회가 온다면 아주 기쁠 것 같다. 우리 선수들에게 큰 선물이 있는 곳이라 기억에 남을 것 같다.

- 무승부만 해도 올라가는 긍정 분위기가 형성돼 있다.

월드컵에서 우리가 3차전을 앞두고 이런 경우의 수는 없었던 것 같다. 꼭 이겨야만 했던 것 같다. 일단 이런 상황은 우리에게 나쁘지 않지만 그렇다고 특별히 도움이 되는 것도 없다고 생각한다. 이런 경기가 하기 어려운 경기다. 상대가 까다롭다. 우리가 비겨도 된다는 그런 생각을 한다면 나는 반대로 어려움에 처할 수 있다고 생각한다. 포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다.

- 2014년에 이어 두 번째 도전이다. 어떤 마음인가.

지금 2026년 월드컵을 이끌고 멕시코 현지에 와 있다. 이 선수들과 같이 새 도전을 하는 중이다. 전에 있던 과거 등은 중요하지 않다. 이게 성공하면 명예회복이 되는지도 중요하지 않다. 나는 지금 내가 맡은 역할에 최선을 다하고, 여기에서 좋은 결과, 어떤 결과가 나올지 모르지만 그에 대한 책임을 지면 된다. 개인적인 (의미의) 월드컵은 생각해본 적이 없다. 그리고 나에게는 중요하지도 않다.