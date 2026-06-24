[몬테레이 현장]"리더의 품격!" '괴물 수비수' 김민재 "나는 내 역할 할 뿐…(후배들) 역할 잘 하고 있다" 극찬(일문일답)

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독과 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 후배들을 극찬하며 '리더'의 품격을 선보였다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

한국 축구의 운명이 걸렸다. 한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올렸다. 2차전에서 멕시코에 0대1로 패해 조 1위 자리는 놓쳤다. 그러나 한국은 마지막 경기에서 남아공과 비기기만 해도 조 2위를 확보한다. 지더라도 조 3위 가능성은 남아 있다. 다만, 남아공에 자칫 패한다면 상황에 따라 4위로 추락해 탈락할 수도 있다.

김민재는 경기 전 공식 기자회견에 참석해 "개인적으로는 (남아공 선수들이) 개인적인 능력 및 속도 있는 선수들이라 그런 부분을 잘 준비하고 있다"고 각오를 다졌다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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'한국 수비 중심' 김민재는 이번 대회 스리백의 중심으로 선수들을 이끌고 있다. 2000년생 이기혁(강원FC), 2002년생 이한범(미트윌란) 등 어린 선수들을 이끌고 막강한 뒷문을 자랑하고 있다. 앞서 이한범은 "멕시코전에 특히 훌리안 키뇨네스(알 카디시야) 선수가 매우 중요했다. '뒤는 걱정하지 말고 앞을 막아주면 본인이 다 해줄거'라고 해서 내가 믿고 편하게 해줄 수 있었던 것 같다"고 고마움을 전했다.

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그는 "중앙 수비 선수들로만 보면 월드컵 오기 전엔 자신감이 좀 부족하고, 많이 헤매는 모습 보였다. 그러나 월드컵에 들어오자마자 너무나 좋은 모습으로 경기하고 있다. 충분히 능력이 좋다. 내가 맡은 역할이 스위퍼다. 다른 선수들이 조금 더 앞으로 나가서 공격적인 수비를 할 수 있도록 돕고 있다. 선수들이 도움을 받았다고 얘기를 계속하는데, 나는 나대로 내 역할을 하는 것 같다. 앞의 두 선수들도 본인들의 역할을 잘 하는 것 같다. 자신감도 많이 올라왔고, 그래서 좋은 경기 하는 것 같다"고 칭찬했다.

다음은 김민재와의 일문일답.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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- 내일 경기 준비.

개인적으로는 (남아공 선수들이) 개인적인 능력 및 속도 있는 선수들이라 그런 부분을 잘 준비하고 있다.

- 수비진 어떻게 준비하고 있나.

개인 기술이 좋고 속도가 있다. 수비수들끼리는 그 부분에 대해 잘 준비하자고 말했다. 팀적으로는 앞의 두 경기처럼만 하면 이길 수 있을 것으로 생각한다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

- 팀 전체 리더로 해주는 얘기.

리더라고 하기에는 그렇게 많은 피드백을 해주지는 않는다. 선수들 개인적으로 자신감이 차 있는 것 같다. 왜 나를 높여주는지 모르겠는데 선수들이 개인적으로 잘하고 있다. 나는 팀을 끌기보다 뒤에서 민다고 생각한다. 하나돼 경기장에서 하는 게 중요한 것 같다. 그런 부분을 얘기해주고 있다.

- 후배들 보면 어떤가.

중앙 수비 선수들로만 보면 월드컵 오기 전엔 자신감이 좀 부족하고, 많이 헤매는 모습 보였다. 그러나 월드컵에 들어오자마자 너무나 좋은 모습으로 경기하고 있다. 충분히 능력이 좋다. 내가 맡은 역할이 스위퍼다. 다른 선수들이 조금 더 앞으로 나가서 공격적인 수비를 할 수 있도록 돕고 있다. 선수들이 도움을 받았다고 얘기를 계속하는데, 나는 나대로 내 역할을 하는 것 같다. 앞의 두 선수들도 본인들의 역할을 잘 하는 것 같다. 자신감도 많이 올라왔고, 그래서 좋은 경기 하는 것 같다.